No voy a entrar en detalles de que si Darwin se ha saltado el confinamiento o no. Allá él, que ya es mayorcito para saber lo que hace. Lo que sí que me llama la atención es que con la que tenemos encima y sin saber lo que va a pasar en los próximos días o semanas, dos jugadores del primer equipo, como son los casos de Darwin y Appiah, de los que más pasta pagó en verano el club por ellos, estén en sus países, mientras que el resto de jugadores del primer equipo, prácticamente todos sin raíces almerienses, siguen en casa, pero en Almería.

Como digo, resulta extraño, no tanto por Appiah, pero si por Darwin ya que en el supuesto de que la competición se reanude como así lo quiere la UEFA y si el Gobierno en España lo permite, dado que el delantero uruguayo sí que es mucho más determinante e importante para el equipo y si por lo que fuera, o bien no pudiera volar, porque como decía Paco, ni el jet privado de Turki se lo permitiría, sería un baja más que significativa para el equipo, todo un lujo el tener que prescindir de uno de sus jugadores más determinantes en lo que llevamos de campeonato, de ahí lo sorprendente de que el club le haya permitido marcharse a tantos miles de kilómetros, mientras que otros compañeros, que también están muy lejos de sus casas, siguen en Almería a la espera de noticias y, sobretodo, a la espera de saber que va a ocurrir con el campeonato doméstico.

Desconozco las razones o motivos que estos dos jugadores le han dado al club para buscarse el visto bueno y marcharse a su país, porque todos sus compañeros al igual que ellos también tienen familiares y les gustaría estar cerca de ellos, aunque con las tecnologías que hoy en día tenemos, esas distancias no son tantas.