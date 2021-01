Así somos fue el nombre del suplemento con el que nos presentábamos a la sociedad almeriense la plantilla que formaba entonces la redacción de Almería Actualidad, hoy Diario de Almería, fundado en noviembre de 2007. También es el título traducido en Latinoamérica de una de las series más aclamadas de los últimos años, This is Us, y que trata de la vida familiar, de las conexiones entre el presente y el pasado, y las formas en que sus personajes son similares y diferentes. Tras el partidazo de Copa del Rey del sábado ante el Alavés, en el que el Almería arrolló a los vascos asegurando su pase a octavos, fue inevitable echar la vista atrás para recordar de dónde venimos y agradecer cómo hemos llegado a este punto en el que nuestro equipo practica el mejor fútbol que yo le recuerdo. Como aquel suplemento del periódico, el partido ante el Alavés ha servido para darnos a conocer y hacernos virales. Sadiq, aquel delantero desvirgado al que se tenía crucificado desde el minuto uno, se ha convertido en una máquina de hacer goles, tal y como muchos sospechábamos en su día. La segunda línea rojiblanca tiene una calidad y cantidad que apabulla, incluso a equipos de primera. La defensa es inexpugnable, sólida y sobria. Y el doble pivote que forman Morlanes y Samú Costa es de equipo de Primera de mitad de la tabla para arriba. Tras el 5-0, que incluso se quedó corto, visto lo visto, Pepe Gomes quiso parar la euforia. Quien más y quien menos se ve llegando lejos en el torneo copero, y el ascenso lo da por hecho. Yo mismo vine a escribir un tuit en el que no solo daba por hecho que ganábamos la Copa y nos clasificábamos para la Europa League, sino que el año próximo ganaríamos la Supercopa en casa de Turki, en Arabia. Tienen que entendernos. Los aficionados del Almería hemos sufrido mucho durante muchos años, y ya nos les cuento en los últimas temporadas de Alfonso García. Necesitamos muy poco para ilusionarnos, pero es que este Almería no es, ni mucho menos, poco. Este Almería es mucho Almería y estamos disfrutando como hacía mucho que no lo hacíamos. Disfrutemos el momento.