Que bien podrían haber sido 8.243 abonados, ya que por avatares de la vida el abono familiar que tengo con mis padres y hermano desde hace muchos años, no lo pudimos renovar en tiempo y forma. Es cierto que nos despistamos y habíamos tenido tiempo de sobra para haber renovado en tiempo y forma sin tener que esperarme a la tarde del viernes 6 para intentar hacerlo online, pero el caso es que no pudimos hacerlo antes y, cuando lo intentamos, tuvimos dificultades para hacerlo y hasta que de repente nos salió el mensaje de que la campaña se había cerrado. Intenté contactar con el club por twitter, facebook y usé también la herramienta de la web enviando un mensaje que ayer lunes seguía sin tener respuesta. Después de tantos años abonados, nos hemos quedado fuera. Entiendo que las restricciones de aforo por el virus no nos ayuda. Un 40% de aforo implica que unos 2.000 abonados se quedarán fuera y añadir estos 4 abonos solo daría más problemas en ese sentido. César Hernando, del equipo de comunicacion del club, a título personal, sí que se puso en contacto conmigo y me vino a decir que una vez se levanten las restricciones podremos renovar sin problemas, aunque nuestros asientos habrán volado (me consta que los de mis padres ya se los han pasado a otros). De cualquier forma, con independencia de lo que suceda con nuestros abonos, 8.239 renovaciones tienen que ser celebradas y más teniendo en cuenta las circunstancias. La masa social del club crece poco a poco, y cuanto mas dure en la élite el club, más fácil será que las nuevas generaciones sean rojiblancas. Ayer se firmaba la concesión del Estadio por los próximos 25 años. El juguete roto del Jeque, según claman voces no sólo fuera de la provincia, sino también en nuestra propia provincia, parece que va para largo. El club ya ha crecido en estos 2 años con la nueva propiedad, pero esto es solo el principio. A nivel deportivo estoy convencido de que vamos a ir a más. A nivel de infraestructuras el Estadio va a ser una realidad y la Ciudad Deportiva también. Estos 8.239 abonados que a algunos les parecen pocos es una buena base sobre la que crecer. Recuerdo cuando en el Juan Rojas, en tiempos del Almería CF en Tercera, apenas eramos unos 300 abonados. Ojalá las restricciones abusivas y sinsentido del fútbol se levanten (tiene guasa que haya corrida de toros hasta la bandera) y así no sllo los 4 abonos de mi casa puedan sumarse...