Más le vale al club mantener por mucho tiempo en el cargo a Rubi y, a buen seguro, ese interés lo tendrá Antonio Jesús Cervantes, de AJCC construcciones, que es la empresa que se está encargando de las obras de mejora del Estadio Mediterráneo. Y digo esto porque escuchando a Antonio Jesús esta semana, entre las cosas que dijo, me llamó la atención una relacionada directamente con los "gustos o deseos" de entrenador de turno, en este caso Rubi. Vino a decir Antonio Jesús -ahora que están trabajando en la zona de vestuarios- que en un principio tenían previsto hacer una determinada actuación, pero que tras reunirse con el actual cuerpo técnico se decidió cambiar, y entre otras cosas, hacer tres piscinas en los vestuarios y eso es, por ahora, lo que se va a hacer.

Como en esto del fútbol lo único que mandan son los resultados ... ¿ y si se tuercen y las cosas no van bien? Todos sabemos cómo se las gasta Mohamed y no es de los que le tiembla el pulso, porque .. y si a mitad de las obras … hay cambio de inquilino en el banquillo, ¿Qué hace AJCC con el trabajo que le encargó el nuevo cuerpo técnico del equipo? Me parece fantástico que a la hora de tomas decisiones y antes de acometer actuaciones, Antonio Jesús se reúna con la gente que utiliza las instalaciones, que prácticamente vienen a ser los mismo -oficinas, tienda .. etc. .. para darle un hábitat acorde al trabajo que desempeñan y que puedan desarrollarlo sin problemas pero que el arreglo de un vestuario vaya en función de un determinado entrenador o cuerpo técnico. Y si llegado el día, el que venga no le gusta lo que hay y quiere otra cosa, ¿hay que echar otra vez mano a los albañiles? Por eso dijo que ojalá le dure mucho tiempo Rubi al Almería y que Rubi esté mucho tiempo en el club, por el bien de AJCC porque seguro que a Antonio Jesús no le haría mucha gracia tener que volver a tirar tabiques o pintar de otro color la pared, en función del gusto del entrenador de turno.