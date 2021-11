Con qué o con quién

Xavi Hernández será el nuevo director técnico del Barcelona. Así se ha anunciado oficialmente después de una negociación de esas que no estamos acostumbrados, donde una comitiva blaugrana tuvo que desplazarse hasta Qatar para tomar el té y de paso discutir los términos de una rescisión de contrato, que si había que pagar finiquito, resulta extraño el desplazamiento. Pero protocolos culturales aparte, lo cierto es que se pudo deshacer una relación para comenzar otra. El banquillo del Barça quema, y ya se ha comido a un mito como Ronald Koeman. Otro que aparecerá en los libros de historia barcelonista y su etapa de gloria es justamente Xavi, el primero de aquella generación que se medirá como técnico. Ya lo hizo Guardiola, que del filial saltó al primer equipo con los resultados que todos conocemos. Pero Pep contaba no solo con Xavi Hernández, sino además con tipos que se llamaban Eto'o, Messi, Iniesta, Henry, Alves, Yayá Touré y un promocionado Sergio Busquets, entre otros. El quién y el con qué estaba bastante claro. Guardiola, con esos mimbres, construyó el mejor Barcelona de la historia. Ahora quien le jubiló, Xabi Hernández, es el que se hará cargo de sacar del fondo del mar al Titanic y no parece ser tarea fácil. No tiene mucho de dónde elegir para resucitar al muerto ni dinero para que vengan jugadores que le enchufen al equipo otra energía. Entonces habrá que ver con quién cuenta para la gesta. Quiénes son los mamelucos con los que se lance a recuperar la gloria perdida. Ahora todos son riesgos, básicamente porque puede pasar de ser amado a odiado si los resultados no le acompañan. A su favor tiene la ventaja de ser un hombre de la casa, que sabe a qué se juega y al que se le tolerará más que a otros. En contra tendrá que trabajar en medio de un estado de depresión generalizada, una plantilla lastrada por las lesiones y muchos malos resultados. El de Terrasa salta al ruedo con un toro bravo. El ídolo barcelonista tiene más tiempo, pero no todo el tiempo del mundo.