Estamos, estamos...

Almería, 12 de mayo de 2022. Estimado Piñeiro, aterricé en esto del periodismo en 2002, cuando la UDA certificaba el regreso al fútbol profesional en Pasaron de la mano de Casuco. Luego, en 2007, pudimos vivir la vuelta a Primera tras más de un cuarto de siglo de sequía con el mítico ascenso de Emery, para mí inigualable por la sed de éxito que había. Impagable la imagen de tu idolatrado Kalu Uche festejando, micrófono en mano. Cuando pensaba que sería complicado regresar a la máxima categoría, en 2013 Gracia obró de nuevo la machada vía play-off con una de las mejores plantillas de plata que le recuerdo a la entidad. Ahora, veinte años después, acariciamos el que supondría el tercer ascenso en mi periplo profesional y cuando me paro a pensarlo a veces me pellizco para creerlo, sobre todo cuando los veteranos cuentan la de años de Tercera y Segunda B que tuvieron que tragar. En fin, hágase y cuanto antes, mejor. Si fuera el sábado, mejor a las 20:00 que a las 23:00. Tú me entiendes...