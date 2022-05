Buena parte de la afición local se quedó ahí, aplaudiendo a esos futbolistas que lucharon hasta el final. Yo no pude. Esquivando la celebración del Valencia, abandoné el estadio, engullido por el descenso. Sin mirar atrás. Entre lágrimas. Era un 23 de mayo de 2015 y lo peor apenas empezaba. Nunca sufrimos tanto por el fútbol. El pacto de no agresión en Córdoba, la obligación ante el Reus, la agonía de Lugo. Tres años con la Segunda B a un gol. Tan helados que aquel curso con Fran Fernández nos supo a verano, a chanclas y sal en piel, a Cabo de Gata con nevera atestada de cerveza. Apenas fue un décimo puesto, pero significó una tregua en aquel deporte que nos seguía reservando crueldad. La llegada de Turki trajo una ilusión que se rompía en forma de play-off, con un Girona disfrazado de monstruo que venía a vernos cada junio. Historias transcurridas en un escenario dantesco como Segunda División. Si el purgatorio existe, estará lleno de pérdidas de tiempo, balones al limbo, faltas absurdas y descuentos frustrantes. Este año nos ha cambiado para siempre. Esa variedad de cánticos, esos recibimientos multitudinarios, esos viajes, ese incremento de masa social. No es un ascenso más. Es el paso adelante que demandábamos. La confirmación para una provincia que emana, ya sí, cultura de fútbol. Que lanza bufandas al viento, anima a viva voz y se funde en abrazos que empezaron en Segunda y terminan en Primera. Porque hemos vuelto. Los que ya lo vivimos miramos a nuestro yo del pasado con una sonrisa cómplice. Los que nos dejaron son rescatados por sus seres queridos entre miles de recuerdos color rojiblanco. Los que apenas tenéis imágenes de los otros ascensos sois bienvenidos. Esto era lo que se sentía. Por esto es por lo que luchábamos. Esto hace que merezca la pena. Gritad. Cantad. Saltad. Reíd. Bailad. Abrazad. Llorad. Explotad. No hay título que iguale algo así. Es imposible. Es inolvidable. Es eterno. Por nosotros. Por Almería. Ya estamos aquí. Lo logramos, joder. Lo logramos.