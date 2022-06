Todos a 100

Todos hemos comprado algo en un Todo a 100, antes de que el euro desbancara a la peseta y encareciera todo de un plumazo. De golpe, pasamos a pagar 166 pelas. También en los bares, con el café y la caña. Pero bueno, esa es otra historia. Volvamos a los negocios que ofrecían todo tipo de artículos a bajos precios. Recuerdo que, antes del cambio de moneda, muchos de ellos añadieron sabiamente el apellido de "y 300", en letra pequeña. Después, ya sabemos, aquel modelo de negocio se lo han quedado los chinos.

En la UDA veo similitudes. Para empezar, el ascenso de 2007 para Alfonso debió ser como el paso de la peseta al euro, pero a lo bestia. Aún duelen esos 540 pavos que llegué a palmar por mi abono de fondo, incluyendo los partidos de Barça y Madrid. Aquellos 45 extra por cada uno de ellos me han sonado siempre a la misma letra pequeña del "y 300", en plan "mira, nenico, abonarse te sale por 450 euricos lo más baratico, pero si además quieres ver a Casillas y Messi afloja otros 90 eurazos". Sin letra pequeña. Y si no, eras un tieso.

Ahora las cosas han cambiado. El negocio no se lo han quedado los chinos sino los jeques. De hecho, lo más parecido a un chino que hemos visto en la UDA fue aquel delantero llamado a ser superestrella mundial, de nombre similar a un medicamento y de apellido Dangda, que no ganga. En fin, ahora los abonos más baratos se estima que suban de los 100 aproximadamente que hemos venido pagando los pobres estos últimos años a 200/225: doblar con tacto y lógica. Habrá que ver qué pasa con los privilegios de los peñistas, si son justos o no y si los abonados rasos nos vemos nuevamente perjudicados y en cierto modo olvidados. Lo que sí sabemos es que, a diferencia de aquel delantero asiático, la compraventa de Darwin Núñez sí fue y sigue siendo rentable, con su pase al Benfica y flamante traspaso al Liverpool. De esos 100 kilos (75+25), a la UDA le cae un buen pellizco. Y, por supuesto, si alguien quiere a Sadiq, cláusula al canto, que no es de 100 pero sí de más de la mitad. Y sin letra pequeña. Clin, clin.