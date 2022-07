Con motivo del aniversario de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica, uno de esos acontecimientos imposibles de olvidar por mucho que no te interese el fútbol, leí en Twitter a Mister Chip una reflexión que comparto plenamente. Al hilo del comentario de un seguidor recordando lo "felices que fuimos" con aquel triunfo, el estadista extremeñó le contestó: "Fuimos y somos. Cuando uno es campeón del mundo lo es para toda la vida. Esa estrella no la borra nada ni nadie. Ser campeón del mundo es una forma de vida. No te das cuenta hasta que no lo consigues".

Esa felicidad permanente no revisable, aquel baile que ya nadie nos podrá quitar, pese a ser inigualable y no comparable a ningún otro éxito futbolístico, creo sin embargo que es perfectamente asimilable a victorias mucho 'menores'. Que se lo digan a los que estuvieron en la grada de Butarque, o en sus casas frente al televisor en aquella surrealista tarde que acabó con Turki yendo a abrazar al portero del Lega, porque pasaba por allí. La emoción, la comunión colectiva, la gloria agarrada en el momento del pitido final... son primas hermanas de aquella estrella que nos bajó Iniesta cuando se la cruzó, imposible de llegar, a Stekelemburg.

Y son, y esto es lo más importante de todo, motivos más que suficientes para acudir a ellos cuando vienen mal dadas, y poder sufrir así lo mínimo por la suerte de nuestro equipo. Lo sé por experiencia. La depresión que en las últimas semanas se ha instalado en la afición del principal equipo de mi tierra natal, Granada, es casi equiparable a cuando la entidad agonizaba moribunda y sin esperanza en Tercera División. Y no hace tanto de eso, ojo. En Almería también lo he visto de cerca, ya fuera en los años más grises de Alfonso o en los no ascensos previos a Leganés. El drama de no subir, el de no estar en Primera, o en Segunda... simplemente forman parte del juego. Como la gloria y los momentos irrepetibles. Ser capaces de relativizarlo conduce a una mayor felicidad y, sobre todo, a disfrutar mucho más del fútbol.