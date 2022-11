El pasado 30 de septiembre, la UD Almería regresaba de San Mamés con un 4-0 sonrojante sin, prácticamente, haber comparecido en el feudo bilbaíno. Los de Rubi fueron vapuleados, arrollados, destrozados. Era la cuarta derrota seguida. La más abultada. La puntilla. El último jugador unionista en marcar gol había sido Sadiq, que llevaba ya un mes fuera del club. Por aquel entonces, con apenas cuatro puntos en siete jornadas, costaba ponerse en lo mejor. Todo era pesimismo. Hoy, cuando ni siquiera ha transcurrido un mes y medio desde aquello, el Almería respira en una zona relativamente cómoda gracias a su incontestable solvencia como local. Doce puntos de los últimos doce. Sin concesiones. Uno a uno, Rayo, Girona, Celta y Getafe fueron hincando la rodilla en el coloreado Mediterráneo. Las dudas en torno a los recién llegados se han vuelto certezas. Los vaivenes en el esquema titular se han convertido en un once que ya somos capaces de decir de carrerilla. La ausencia de un estilo de juego ahora se ha tornado en un modelo pulcro guiado por individualidades rodadas. Todo esto en casa, porque lejos de Almería la cosa sigue como estaba. Y, como el parón liguero del que ya somos víctimas nos va a dejar mucho tiempo para el análisis y la introspección, nos da por pensar. Y pensamos en qué habría pasado si la marcha de Sadiq hubiese sido antes y no hubiera descuadrado todo en mitad de la temporada. En qué habría ocurrido si en vez de medirnos a Mallorca o Valladolid en aquella época de turbulencias, nos hubiéramos enfrentado ahora. En dónde estaría el Almería en la tabla si, en vez de ser el peor equipo fuera de casa, fuese, no sé, el décimo segundo peor, solamente. Y si. Siempre y si. Vueltas que damos ahora que se va la liga, aunque no el fútbol. Llega el Mundial, pero antes, algo mucho más agradable que esa fraudulenta competición: la Copa. Y no se admiten medianías. Hay que pasar de ronda. Aquí no se tira nada. Es el primer paso para soñar.