El Almería es lo que es. Un cara y cruz constante que ha jugado en la delgada línea del riesgo sacando solo los resultados en casa. Una vez que se te cae la baza de vencer en tu feudo, el castillo de naipes se derrumba de un soplido. El orgullo y la valentía que muestran los rojiblancos en el Power Horse es una caricatura de lo que son fuera. Como ocurrió en Girona, aunque llevado a su máxima dimensión. La presión de ganar por fin un encuentro como visitante fue demoledor cuando los futbolistas se vieron por detrás en el marcador. Un mal hábito que se repite todo el curso. Aunque hablando claro, una hostia a tiempo nunca está de más. Solo el futuro nos aclarará si esto solucionará el gran debe de este conjunto: el nivel defensivo. El resquebrajamiento atrás es una realidad estructural, desde la portería hasta el ataque. 2'25 goles por partido tras la vuelta del Mundial, por lo que la UDA debería marcar como mínimo dos tantos para puntuar en los partidos. Una media que te obliga a ser lo que no eres. En estas situaciones, el oportunismo sale a la luz. Muchos querrán confundir, sacar a los indálicos del camino. Pacheco es pasado. El mercado invernal es pasado. La plantilla es la misma que ganó al Espanyol. La misma que compitió en Mestalla o frente al Betis. Rubi es el mismo que debía renovar hace tres semanas. El míster ha superado ya dos momentos de máxima alerta en su estancia aquí. El primero fue en enero de 2022, con la marcha de Sadiq Umar a la Copa África y una serie de resultados desastrosos que fulminaron una gran renta de puntos. El segundo fue el pasado septiembre tras la marcha del nigeriano. Cuatro derrotas en cuatro encuentros para que las dudas sobre el banquillo volvieran a aparecer. Todo pasó en aquellos días de zozobra por los Juegos Mediterráneos. En casa el equipo no tantea, no es dubitativo, no aparenta ser algo que no es. Las dos próximas citas serán en Almería. Ser lo que eres.