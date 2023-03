¿y ahora qué? Esa es la pregunta que se hace posiblemente el lector de esta columna con la situación del Almería. Empieza a ser triste que, cada dos semanas, no te despierte una ilusión interna ver los partidos fuera de casa. Encender la televisión sin la incertidumbre del resultado. Ya damos por hecho que no van a ganar. Tirar la toalla antes del primer golpe. Impotencia galopante. Es complicado ser optimista cuando en todos los escenarios caes. El partido del Cádiz es el más importante de la temporada. Con mucha distancia sobre el segundo. Es ganar, ganar o ganar. No hay otra. Nunca me ha gustado catalogar un partido como una final, pero lo del sábado si no lo es, se parece mucho. Porque ese calificativo implica un punto y aparte. Una historia que acaba. Si la UDA cae derrotada frente al Cádiz, puede ser el final de Rubi, un socavón en la temporada y la pérdida de confianza de los aficionados con un equipo que desaprovecharía una bala tan preciada como peligrosa. Tensión que se corta como mantequilla. Porque se puede considerar el inicio de una fase en la que no sólo vale competir. La clasificación comienza a pesar más que noventa minutos. Los puntos son más importantes que cualquier otra circunstancia. No hay otra. No considero que este sea el espacio para decir aquello de que el estadio tiene que ser una caldera, que la grada tiene que ser el número doce o más tópicos como éste. Los jugadores ya saben (o deberían saber) de la importancia de una cita trascendental. Habrá mucho barro. Muchísimo. Días para los que no se arrugan. La veteranía que quizás haga falta en varias posiciones tiene que estar en el campo. La motivación tiene que nacer del vestuario y no a raíz de ver unos Juegos Mediterráneos a reventar. Causa y no consecuencia. El proyecto a medio-largo plazo no se puede permitir un descenso. El sábado toca apretar los dientes. Más que nunca. Una salvación tiene que lograrse. No hay otra.