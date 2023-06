Casi como yo

Recuerdo bien el día que la UD Almería anunció el fichaje de De la Hoz. Lo primero que me llamó la atención fue su nombre. Se llamaba como yo. Curioseando, vi que nació en 1992. Igual que yo. Y llegaba al Almería, mi club. Ambos teníamos el mismo nombre, éramos de la misma quinta y compartíamos equipo. Esa persona podría haber sido yo. ¿Cómo no iba a identificarme con ella? Cuando lo vi jugar se reforzó esta rara filiación. Era un tipo ordenado, discreto, plano. Atributos corrientes y aburridos. Incluso fallón. Cada mal pase o pelotazo sin sentido me acercaban a su figura. Sus pintas tampoco hacían pensar que ganase varias decenas de miles de euros al año. Se peinaba sin estridencias. No era extravagante. No te miraba altivo. Ni siquiera sucumbió a la crisis de los treinta, en la que yo sí caí con dos perforaciones en la oreja. En el ascenso hizo algo que cualquiera que sintiese al Almería habría hecho: lució una camiseta de Soriano. Un guiño a la historia tan impropio de los futbolistas, efímeros, y tan demandado por los aficionados, perennes. Todo sumaba: ahora se llamaba como yo, tenía mi edad, estaba en mi equipo, respetaba la historia de mi club como yo hacía y era tan normal como me imagino a mí mismo. Pero se derrumbó. De la Hoz ya era el capitán tras cinco años como pieza clave cuando una absurda pelea entre el club y su representante puso fin a todo. Él se mantuvo al margen. Cauto. Frío. Y se marchó. Apenas se despidió con un comunicado en redes. El club no le ofreció alternativa. Él tampoco pareció necesitarla. No solventó nuestras dudas. No nos explicó qué pasó. No nos contó si se quería ir o se vio obligado a irse. Un adiós muy frío para tan calurosa etapa. Un adiós con el que ninguno nos habríamos conformado de ser él. Pero no lo somos. Ahí el fútbol volvió a recordarnos la barrera insalvable que existe entre ellos, los que siempre se acaban yendo, y nosotros, los que siempre nos quedamos. Por mucho que nos llamemos igual.