La temporada pasada fue el Real Madrid el club que se unió a los muchos que no quieren perder ningún eslabón en la cadena de formación de sus jugadores, sobre todo aquellos que llegaron desde muy pequeños, y ahora ha sido el Granada CF quien pese a tener un Granada B, ha decidido poner en escena a un Granada C, con la única y maravillosa idea de que esos chicos que llevan en sus bases varias temporadas, con un trabajo de formación de largo a cargo de los entrenadores del club, no vean truncada su etapa de crecimiento al alcanzar los 18 años y no tener sitio en el Granada B, bien por la diferencia o salto de categoría, o por falta de experiencia. Pero no se desprende de esos jugadores que tanto le ha costado formar desde que eran prebenjamines y que en esta temporada que acaba de finalizar han alcanzado la mayoría de edad. El Granada CF SAD ha venido a unirse a ese grupo de equipos -hay bastantes en la LFP- que siguen apostando por los niños a los que han ido formado y que saben que aún tienen margen de mejora, por lo que quieren que continúen bajo el paraguas del club. Mucho he escuchado al respecto de lo que podría hacer el Almería. Está bien que siga creciendo desde las bases, pero ¿qué hace con los que alcanzan los 18 y no tienen sitio en el filial? Tanto trabajo para nada, piensan algunos, y no les falta razón. Este asunto no es de ahora. Viene de lejos, casi desde la última etapa de Alfonso García. Cuántos jugadores con muchos años de experiencia en las bases rojiblancas alcanzaron la mayoría de edad y les abrieron las puertas de par en par para que se marcharan, siendo testigos además de la llegada de un sinfín de extranjeros que les cerraban el paso a su crecimiento para seguir su formación lejos de los técnicos que desde pequeños siguieron un patrón de formación y crecimiento. El salto de juvenil a senior no es fácil, pero puede ser más llevadero si ese eslabón no se pierde. Ya otros han seguido el ejemplo, ¿por qué no el Almería?