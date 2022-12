De Luis Suárez a Pacheco

Ya huele a liga regular. Con el epílogo del Mundial, la atención por los clubes vuelve al interés de antaño. Sin embargo la Segunda División nunca paró, una categoría de la que por fortuna la UDA se despidió el pasado mes de mayo. Durante estas fechas mundialistas un servidor ha seguido la lucha encarnizada por los puestos de ascenso a Primera, así como la debacle de conjuntos que durante la pasada campaña estuvieron a punto de ascender, como el Tenerife, valorando sobremanera el hecho de que la UDA haya abandonado una categoría tan emocionante como traicionera. La reflexión de mis primeras líneas emana del gran mérito de la UDA de Turki en los tres años en Segunda, al permanecer perenne en la parte alta de la clasificación durante las tres temporadas que se compitió. Esa no es tarea fácil para ningún club, pero se logró y se ascendió. Y ahora, gracias a Dios, en Primera se ven las cosas desde otro prisma, máxime estando Turki detrás del proyecto. La marcha actual, a cinco puntos del descenso, está siendo buena y con expectativas de crecimiento, gracias a las sensaciones de las últimas actuaciones de los de Rubi, que aun con todo ya se han reforzado con un buen fichaje, Luis Suárez. Recuerdo un partido de Segunda que vi hace algunas temporadas, la de Fran Fernández al frente de la UDA; jugaba el Nástic y en su equipo me impresionó un jugador con una potencia descomunal. Ese era Luis Suárez, que posteriormente ratificó su calidad en Zaragoza. En Granada tuvo sus altibajos, pero siguió goleando en Primera. Ahora, cerca de su madurez como futbolista, debe ser pieza clave en la UDA, que todavía necesitaría a un par de piezas de similar enjundia a la del delantero colombiano, para armar un bloque interesante de cara a sellar la permanencia, clave para avanzar en los ilusionantes proyectos de Turki. Uno de los asuntos más controvertidos de las últimas semanas es el del guardameta Fernando Pacheco. Hay quien vería con buenos ojos una salida para el meta extremeño, pero desde mi punto de vista perder a Pacheco se convertiría en uno de los mayores errores que recuerdo. La UDA tiene en nómina a uno de los tres mejores guardametas de España (ya sabéis por dónde voy) aunque momentáneamente no esté jugando, parecida a la situación de Courtois al llegar al Real Madrid. Tanto el mismo club como su representante, y el propio jugador, deben calibrar la dimensión del proyecto de Turki, porque cuando Pacheco se haga con la titularidad (no creo que tarde mucho) competirá en una entidad en pleno crecimiento, sin posiblemente las angustias de un conjunto condenado tarde o temprano a descender, como finalmente le ocurrió al Alavés. Ojalá que Pacheco no se precipite y que Rubi sepa conllevar la situación, porque la UDA necesita a un portero de su categoría en el futuro, sin por ello desmerecer a Fernando. Tras las pachangas de esta inusual pretemporada incrustada dentro de una temporada, ya se divisa en el horizonte el choque de Cádiz, un partido donde hay mucho que ganar (media permanencia mental) y menos que perder, gracias al pequeño colchón de puntos sobre el descenso. Si se acertara en lo que supuestamente queda por venir en el inminente mercado de invierno, podríamos vivir una segunda vuelta sin agobios, similar a la que se disputó en Primera con Emery al mando. Ojalá...