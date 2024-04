En la última semana en la que este artículo versará sobre un equipo de Primera División, a expensas de lo que nos depare el duelo contra el Getafe, esta semana ha estado marcada por el traspaso fallido de Baba y la enésima torpeza de Ramazani. Vamos por partes. Después de la inesperada noticia de una posible marcha del mediocentro a la MLS, finalmente la directiva rojiblanca no ha alcanzado un acuerdo con el New England Revolution. Los cerca de tres millones de euros que ofrecieron los norteamericanos le parecieron insuficientes a los responsables de un club que el año que viene jugará en Segunda y cuyo futbolista está deseando marcharse viendo el recorrido de la noticia en algunos medios. Ni bien ni mal, regular, como dijo en su día el jugador. No es el único que querrá salir, pero por pocos ofrecerán este tipo de ofertas. Quizás uno de ellos será Ramazani. El jugador belga, cuyo talento hablar por sí solo, sigue carente de otras muchas virtudes que lo llevarían a otra dimensión. Su expulsión contra el Villarreal, injusta desde mi punto de vista viendo las dos acciones sancionadas, no fue su última acción ese día. Tras el partido, el rojiblanco insultó gravemente y estuvo cerca de pegar al colegiado, todo según el propio Ortiz Arias. Con cinco encuentros de sanción, probablemente no veamos más de corto al extremo con la casaca unionista. Sin embargo, en el momento que decidió disculparse en redes sociales, volvió a cometer otro error que evidencia lo mal asesorado que tiene que estar. En un largo texto, que duró pocos minutos en su cuenta, se podía comprobar que el escrito estaba hecho por IA. Una persona hablando de sentimientos como el arrepentimiento con unos párrafos elaborados por una máquina. Pues eso, el Almería 2023-24. De Baba a Ramazani... y tiro porque me toca.