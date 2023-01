Aún recuerdo cuando el Almería, a bombo y platillo, anunció el fichaje de Apiahh, por nada más y nada menos que ocho millones de euros, con un sueldo envidiable y un contrato de larga duración, con el añadido de que se lo había arrebatado al Manchester United. Tres temporadas después, bacalá.

Un buen ramillete de entrenadores, tanto en el Almería como fuera del conjunto rojiblanco, han trabajado con él, y todos han coincidido en lo mismo prácticamente: no les encaja en el equipo. A todo esto hay que sumar tres cesiones, al Lugo, al Tenerife y ahora al Málaga. En las dos primeras, pasó con más pena que gloria. Veremos a ver cómo le va en Málaga, pero algo debe tener que no convence a nadie. Fue una apuesta muy arriesgada, por su juventud, pero también fue el fichaje más caro que el Almería había acometido por un jugador completamente desconocido y que está claro no ha cumplido, ni mucho menos, las expectativas que el club depositó en él. Demasiado dinero puso el Almería encima de la mesa para traerle a nuestra liga. ¿Su valor era realmente el de los ocho millones de euros que pagó en su momento? Mucho me temo que no y por ese dinero si uno se da una vuelta por los foros donde se ve el valor de los jugadores, muchísimos y muy buenos están por debajo de la pasta que pagó el Almería por los servicios del inglés.

Tengo entendido que le queda un año y medio de contrato y mucho me temo que será difícil, muy difícil, recuperar el dinero que el Almería pagó por él ya que dado su rendimiento, no se aproxima ni por asomo.Qué vería el Almería en la persona que tiene que decidir su fichaje para traerle? Es cierto, y todo sea dicho que acertó con jugadores como Darwin Núñez o Umar Sadiq, pero con Arvin Apiahh ha fallado rotundamente.