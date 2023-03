Londres, 2 de marzo de 2023. Estimado Navarro, hay un alto porcentaje del Twitter Almería que le tiene muchas ganas al roquetero Baena, que se ha convertido en una especie de Salva Sevilla, por aquello de ser un jugador almeriense que no le tiene cariño al equipo representativo de su tierra (el Almería no es solo de la capital, es de toda la provincia). Es verdad que el atacante groguet tampoco ha puesto mucho de su parte para calmar los ánimos. En su cesión en el Girona, algunos de sus tuits fueron considerados ofensivos por la parroquia rojiblanca y la forma de celebrar su gol en la primera vuelta tampoco gustó, pero lo peor fue cuando se encargó de aclarar que él es de Roquetas, dando a entender que el Almería se la trae al pairo. A mí todo este asunto me da pereza. Veo gente pidiendo una pitada al jugador y parece que van a estar más preocupados de Baena que de lo importante, que es animar al Almería, como contra el Barcelona, para lograr otra victoria. Baena es lo de menos. Lo importante es estar con el equipo como el domingo…