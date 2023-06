Ala espera de que llegue el 30 de junio, para que los jugadores libres puedan ser anunciados con normalidad por la mayoría de los equipos, los pocos movimientos que se conocen son los de aquellos cedidos que tenían cláusulas obligatorias de compra en caso de cumplir los objetivos. Luis Suárez en caso de permanencia. Nikola Maras en caso de ascenso. 8 millones de gasto y 1’5 de ingresos en clave rojiblanca. El balance, por ahora, negativo, aunque es de esperar que esto cambie en las próximas semanas. Porque el Almería planea un verano movido, tanto en entradas como en salidas, pero para que las segundas ocurran, primero tienen que suceder las primeras. Los cantos de sirena ya han empezado. Varios equipos de la Premier e Italia interesados en El Bilal. Feyenoord ofreciendo 10 millones por Robertone. El Nantes 6 por Ramazani. Las ofertas, por ahora, bajas. El club rojiblanco espera poder recaudar mucho para así invertir y hacer un buen equipo para Vicente Moreno. Un equipo lo suficientemente bueno para no pasar apuros la temporada que viene. Al menos llegar salvado a la última jornada liguera. En este sentido, han sonado ya todo tipo de nombres, aunque quizás el más ilusionante sea Sergi Darder, del Espanyol. Su relación con Moreno parece ser suficiente para que el reencuentro suceda. Dicen que somos el único equipo que realmente ha hecho una oferta. Hablar de Darder es hablar de palabras mayores. Es un jugador para equipo de la zona media-alta de la tabla, peleando por Europa. Ha llegado a sonar para Atlético y Barcelona, ahí es nada. No sé cuánta veracidad habrá en este asunto, pero con los rumores veraniegos corremos el riesgo de que las expectativas sean más altas de lo que deberían y luego lleguen las decepciones. Si no llega Darder, por ejemplo, será difícil que cualquier mediocentro ilusione. Al estilo de lo que pasó con Iraola y Moreno. Va a ser un verano largo. No les quepa duda. Así que más nos vale asumirlo y esperar acontecimientos con la mente abierta. El club ha demostrado tener un porcentaje alto de aciertos…