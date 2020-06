Balmis en el DIFAS 2020

Ese pasado 30 de mayo estaba previsto celebrarse el Día de las Fuerzas Armadas 2020 (DIFAS 2020), con el acto central en la ciudad de Huesca, presidido por Sus Majestades los Reyes. Había sido designada esta ciudad en reconocimiento por la inmejorable acogida que está proporcionando al plan de traslado del Cuartel General de la División 'Castillejos' desde su actual ubicación en el Acuartelamiento "Teniente Muñoz Castellanos" (Madrid) al de "Sancho Ramírez" (Huesca). La crisis provocada por la Pandemia COVID-19 y la declaración de luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la misma, han impedido, lógicamente, el desarrollo de los actos previstos.

A pesar de la anulación de estos actos, S.M. el Rey, acompañado por la Ministra de Defensa, mantuvo en la mañana del 30 de mayo, en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón, sede del Mando de Operaciones, una videoconferencia con militares en operaciones permanentes nacionales, operaciones en el exterior y con militares que han participado en la 'Operación Balmis' de lucha contra el COVID-19.

Este Día de las Fuerzas Armadas tiene su origen en el Real Decreto 996, de 1978, como fiesta de carácter nacional dedicada especialmente a nuestras Fuerzas Armadas. En 1987, el Real Decreto 530 actualizó el anterior, ampliando la resonancia de la efeméride y subrayando la identificación de los Ejércitos con el pueblo español, del que forman parte y al que sirven. Esta celebración anual se configura como una jornada de encuentro y comunicación entre ciudadanos, civiles y militares, para acentuar su recíproca comprensión. Por razones de tradición e historia, dicha fiesta se celebra coincidiendo con la festividad del Rey Fernando III el Santo.

En la memoria quedan las dos celebraciones del DIFAS en Almería: el 13 de junio de 1987, en la Base Álvarez de Sotomayor (Viator), sede entonces de la Brigada de Infantería Motorizada nº XXIII, presidida por S.M. el Rey D. Juan Carlos I, y el 30 de mayo de 2004, cuando SS.MM. los Reyes presidieron el desfile militar en la calle Belén.

Este es el primer año en el que no se celebran los actos tradicionales, pero eso no quiere decir que nuestras Fuerzas Armadas no se hayan identificado y salido al encuentro de la sociedad a la que sirven, puesto que la Operación Balmis, de apoyo a la lucha contra el COVID-19, ha permitido ver a nuestros Soldados más cerca que nunca de sus compatriotas, precisamente de aquellos que más lo han necesitado. Que el pueblo español conozca mejor a sus Ejércitos no es labor de un solo día, sino fruto del conocimiento y relación diaria, de una adecuada educación que genere una conciencia y cultura de seguridad y defensa. Ojalá no hubiera tenido que ponerse en marcha la Operación Balmis, pero si esta Operación algo ha dejado claro, es el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven.

Unos Ejércitos en permanente disposición para defender a nuestra Nación, incluso con la entrega de la vida si fuese necesario, con el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y en las Reales Ordenanzas, actuando con arreglo, entre otros, a los principios de integridad, neutralidad, ejemplaridad, austeridad, eficacia y honradez, desempeñando sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico militar en su estructura orgánica y operativa, que define la situación entre sus miembros en lo concerniente a mando, subordinación y responsabilidad.

Por eso, a pesar de las salidas de tono desde algunos sectores ideológicos, con un objetivo evidente de emponzoñar el espíritu de la Transición en unos momentos tan graves para nuestra Nación, estas no calan en nuestras Fuerzas Armadas, una Institución que, desde mi punto de vista, es la que más ha evolucionado en todos los sentidos en los 45 años que llevamos de democracia. Es evidente que en una Institución con un volumen de personal significativo, haya "manzanas podridas", como en todas las demás Instituciones. Pero para eso están los procedimientos de corrección, legalmente establecidos.

Este año, la Operación Balmis ha alcanzado los objetivos perseguidos con el DIFAS al acercar a nuestros Soldados más que nunca a los ciudadanos, transmitiendo a estos en todas sus intervenciones su compromiso con la Patria y fidelidad a Su Majestad el Rey Felipe VI, como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.