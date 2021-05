Balonazo y a correr

De los errores alguna vez hay que aprender en la vida, no puede ser que se tomen siempre decisiones que rozan la insensatez. No voy a analizar las prácticas gubernamentales durante la pandemia, pero sí tengo que mostrar mi rechazo a los fuegos de artificio que supone la vuelta del público a los estadios. Curiosamente, justo después de las elecciones de Madrid, con todos los palos que le han caído a Ayuso por tener la hostería abierta y permitir que la gente trabajase y se ganase la vida. Curioso que a muchos políticos que criticaron esto se les fotografiara tomando cañas en las terrazas. Pues bien, lo anunciado por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, es una chapuza. No ya por por lo dicho (lo contrario a lo que ha hecho), sino por cómo se ha llevado a cabo. Deprisa, con tufo a contentar a la gente con medidas de marketing y no sanitarias, sin ni siquiera pararse a pensar las desigualdades que crea para los equipos de fútbol y baloncesto. A falta de tan pocas jornadas, con ascensos y descensos en juego, esto desvirtúa la competición. Nadie en Almería, Navalcarnero, Ferrol, Tarragona, Beasain o Puertollano tiene culpa de que el virus no remita en su provincia. Nos piden responsabilidad, me gustaría que se aplicaran el cuento.