Empezó septiembre tal como acabó agosto: con bandazos. Los que dio la UDA al deshacerse de su teórica pareja de centrales, mandando a Maras al Rayo con Saveljich y a Ibiza a Ibiza, claro. Veremos qué tal resulta Babic, del que no tengo malas -ni buenas- referencias a su paso por la Real B, o Carriço -buen recuerdo de su paso por Sevilla, pero ya algo lejano-. Y todo para quedarse con los que apuntaban a suplentes y sin embargo ya llevan las cuatro primeras jornadas de titulares. No habrá una quinta, eso sí, porque a Martos se le acabó el crédito y su expulsión del sábado noche ante el Málaga debería condenarle al banquillo -también al de los acusados- el resto de temporada. Veremos qué pasa con el goleador Chumi. Bandazos también de Rubi en la portería, tras el fiasco la pasada jornada con el regreso a la titularidad de Makaridze: su pésima actuación y una nueva exhibición de Fernando bajo palos deben hacer replantearse al entrenador rojiblanco nuevos cambios en esa posición, pues si algo o alguien funciona y otro no, ¿para qué tanto cambiar? Bien está lo que bien acaba, digo yo, vamos. Hubo otro bandazo obligado por la expulsión de Robertone en Amorebieta y supuso la vuelta al once de De la Hoz. Sin más, imagino que el argentino volverá a su sitio y si sigue lo entonado que estaba antes de pifiarla la pasada jornada no debería perderlo. Otro bandazo esta semana ha sido el que nos han tenido a los abonados: empecé el lunes comprobando mi abono para cerciorarme de que esta jornada no me tocaba. Un par de días antes del finde leí que al final podíamos ir todos, pero había que seguir sacando entrada y mi asiento ya estaba ocupado. Total: sí, pero no. Te descuento un veintipico por ciento de lo que pagaste el año de la pandemia para que compres ropa caducada y así compensarte por los partidos que te perdiste, pero por otro lado te subo un porcentaje similar en el precio del abono actual, aún a sabiendas de la situación, aún por normalizarse. Aún así, mucha gente en las gradas, chapó por todos los que fueron… Están locos estos abonados.