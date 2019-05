Banderas azules y toallitas

No quiero centrar este artículo en Costacabana, puesto que es mi barrio y obviamente no voy a ser imparcial. Pero es una vergüenza que viendo las consecuencias que tiene el cambio climático y notando en nuestras carnes propias que estamos destrozando el mundo, sigamos virtiendo en las aguas del Mediterráneo todas porquerías como las que una tubería deposita por kilos en una de las playas más frecuentadas desde su arreglo: toallitas, compresas, condones... Una auténtica porquería, algo insalubre que no coincide con la mirada ecológica (que no ecologista) que necesitamos todos los seres humanos para no terminar de cargarnos la Tierra. La capital tiene un litoral amplio y precioso, que necesita de algo más que de banderas azules para que seamos un referente a nivel español. Creo en Juanjo Alonso, que se reunió con los vecinos de Costacabana hace pocas fechas. Lo hizo muy bien en la Concejalía de Deportes y lo conozco desde mis últimos años de colegio. Confío en que todo tenga una buena solución porque la salud de las personas es el voto más importante.