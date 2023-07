Londres, 27 de julio de 2023. Estimado Navarro, la noticia saltaba en Cádiz, donde afirmaban que el Almería quería a Conan y el guardameta argentino estaba descontento porque no le dejaban salir. Decían, además, que el Cádiz estaba ofendido porque la oferta andaba muy lejos de los 30 millones de su cláusula. Ayer ya decían que la oferta rondaba los 10 millones y que el club cadista negociaría a partir de 15. Desde la distancia no daba crédito. Partiendo de la base de que Conan hizo una gran temporada, el precio para un portero de su edad me parece desorbitado, ya que no tiene mucho sentido esa inversión por las necesidades del equipo y por la edad del meta. Pagar eso por Conan y no la cláusula de Darder, de 10 millones, es un disparate. Pagar eso por Conan y no fichar gratis a Arnau Tenas o pagar 8 por Luis Maximiano, de 24 años, un absurdo. Lo de Conan me parecería una barbaridad. Quemar así un tercio de lo recaudado por El Bilal sería una burrada, así que espero que aprovechemos la venta para mejorar el equipo en todas sus líneas.