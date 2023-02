Casi una semana después de que estallara el Barçagate, el Sevilla se convirtió ayer en el primer equipo en pronunciarse al respecto y pedir responsabilidades. Sorprende, mucho, que el mayor caso de corrupción, ya no de la liga española, sino del fútbol mundial, no se esté tratando como se merece por parte de LaLiga, la Federación e incluso el gobierno de España. Y sorprende, más aún, que el resto de los componentes de la Liga de Futbol Profesional (o Liga de Futbol Prostituido, como la suelo llamar yo) guarden silencio. ¿A qué esperan? ¿Cómo es que no se echan manos a la cabeza y exigen dimisiones, descensos...? No tiene ningún sentido. En estas dos décadas documentadas de corrupción hay muchos equipos que no han ganado títulos por culpa de esta mafia, otros no han entrado en competiciones europeas, otros han descendido y, para algunos, estos descensos han supuesto un daño mayor, estando en categorías más bajas. Ya no hablemos del tema económico. ¿De verdad los clubes no se sienten perjudicados? Por poner un ejemplo claro, el descenso del Barcelona reduciría las opciones de bajar de categoría para muchos, incluido el Almería. Esto va mucho más allá de la guerra Real Madrid-Barcelona. Hay algunos que parecen más preocupados de no estar del lado del Real Madrid, en todo esto en el lado bueno de la historia, que de sus propios perjuicios. Obviamente, la caída del Barcelona sería un terremoto, como lo fue la de la Juventus en Italia, y a Tebas se le jodería el invento. Ha exprimido tanto el producto Madrid-Barcelona mientras denigraba al resto, que ha devaluado la competición. Pero es que eso nos debe dar igual. ¿Qué clase de competición vamos a vender si sabemos, como sabíamos desde hace tiempo, que hay un club que tiene barra libre y juega con las cartas marcadas? El Barcelona tiene que caer, no queda otra. Se ha demostrado que hizo negocios con Negreira y la excusa de ser estafado no cuela. El Barcelona sabía muy bien lo que hacía y lo que quería conseguir. Espero que el Almería, y otros, se unan al Sevilla…