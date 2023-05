No hemos parado de perder batallas en el mundo del fútbol. La primera ha sido la de los insultos. Una circunstancia que parece intrínseca y con la que identificamos un encuentro entre dos equipos desde la oposición al rival y, en un segundo plano, el apoyo a los tuyos. No paramos de escuchar excusas. En estas últimas horas, se repite constantemente aquello de «España no es un país racista» intentando quitarle hierro a una problemática que va más allá. Independientemente del grado de racismo que le queramos dar a la sociedad de este país, es un asunto que hay que erradicar. Mientras siga habiendo una persona, en este caso en el ámbito deportivo, que insulte a un futbolista por ser negro, el racismo seguirá vivo. Un tema que comienza en un profundo mal desde el punto de vista educacional. Difícilmente se hace posible que un niño ocupe un asiento en las gradas viendo las actitudes que ocurren cada fin de semana. Porque, ¿en qué lugar queda el fútbol español? En menos de diez días hemos presenciado una celebración del título interrumpida por centenares de indeseables dispuestos a lo que sea para finalizar el júbilo de unos futbolistas que han ganado la liga. El siguiente domingo, otros miserables diciéndole mono, negro de mierda y otras lindeces a Vinicius. Personas que no pueden volver a un estadio. Nunca más. Porque el comportamiento del brasileño no delimita la gravedad que suponen actos racistas que estamos acostumbrados a presenciar en los estadios de fútbol y, por desgracia, en todos sitios. La cotidianidad de vivir sucesos y gestos en los que el racismo está presente en nuestro día a día es otra lacra más de esta larga lista. Solo hay algunos buenos en todo lo sucedido en Mestalla. Que sea un punto de inflexión. Que no vuelva a ocurrir un episodio tan lamentable en un complejo deportivo. Pero, como ha sucedido en ocasiones anteriores, todo está abocado a que volveremos a perder otra batalla.