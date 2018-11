Bautizados por Fran

Una vez más se ha comprobado. El espíritu de Fran Fernández revolotea sobre las figuras de sus pupilos. Es imposible pensar en juntar tanto jugador proveniente de diversos equipos, con diferentes vicisitudes y suerte dispar en su reciente pasado, sin que exista un líder conductor que aúne todos a una. No importó si en pretemporada ni se llegaba al área rival o si la liga prosiguió por los mismos derroteros. Nada se ha interpuesto en el camino de un equipo en el que solo creían los más fanáticos y los soñadores, entre los que quizá se encontraba el propio Fran Fernández fantaseando con logros inalcanzables. Pero la diferencia entre la sinrazón y los sueños, es que estos últimos se pueden cumplir con fe, disciplina y trabajo. El gen que el técnico almeriense les ha inculcado a los suyos es altamente penetrante. Tanto, que ante situaciones límite con marcador adverso es capaz de extraer lo mejor de cada jugador. Gran parte de los que actuaron ayer no serán de la partida el próximo domingo, pero en esta campaña el técnico al que no se quería renovar ejerce como si fuera el Simeone de la categoría de plata. Amén de las ocasiones falladas por el rival durante la primera mitad y del amigo que intentaba defender la portería del adversario, este conjunto lo tiene muy claro de la mano de un Chema que merece jugar más para crecer hasta el infinito, acierte o yerre. No fue la única alegría de la noche, porque Fernando sigue demostrando su valía. Qué pena que solo pueda jugar un portero. Si las reglas fueran otras, podría tener la UDA la mejor pareja de guardametas. Mención especial, cómo no, para Sekou e Iván Martos, que demuestra en cada encuentro estar sobradamente preparado. Lo que todavía es complicado de entender es la sempiterna titularidad en Copa de Lin. ¿Obligada por contrato? Y por supuesto, merecido epílogo para Cazorla, mito del fútbol español que precisamente hace casi una década sufrió una grave lesión en el mismo estadio y ante parte de la misma afición que anoche premió su calidad. Menuda velada.