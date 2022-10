La avaricia rompe el saco

Una victoria de prestigio siempre viene bien, y más cuando el fantasma de Sadiq se está alejando al amparo de la mejora ofensiva experimentada por la UDA, aunque siempre conviene ir paso a paso. Para ello no solo se necesita una buena imagen, sino resultados contantes y sonantes que den puntos. La oportunidad que se perdió para no irse de vacío fue enorme, pues por querer ganar al final se perdió. No se puede arriesgar tanto en el descuento retando al contrario a un intercambio de golpes, máxime si enfrente está un Villarreal que cuenta con peloteros de la categoría de Dani Parejo. Daba repelús ver dónde estaba colocada la línea defensiva a falta de segundos para el término del choque, como si la UDA estuviera perdiendo. Un empate, un solo punto, hubiese tenido el mismo efecto moral que tres, amén de que cada punto que logran los conjuntos que anhelan la permanencia es oro. Ahí se cimenta la salvación, con contundencia, la que le faltó a Rubi en los últimos instantes con sus decisiones y cambios. En el Villamarín ante el Betis ya quiso el técnico rojiblanco jugarle de tú a tú al contrario, sin evaluar las consecuencias. Frente al Villarreal la jugada le salió mejor pues se aprendió de algunos errores y su equipo ocupó racionalmente el terreno de juego, pero en el último momento el entrenador catalán se emocionó en demasía y no supo amarrar desde el banquillo un punto que a nivel anímico era como una victoria. Ese punto que ya se saboreaba merecía cambios de otro perfil a falta de cinco minutos, como si fuera el punto de la permanencia. Por eso Lázaro, y hasta Ramazani, pintaban muy poco en la disputa de los últimos instantes más el descuento. Seguro que al entrenador del Mallorca, Aguirre, no se le hubiese ocurrido eso. Aun sin botín, hay que poner en valor el poder competirle el partido a todo un Villarreal, contando con el crecimiento individual de varios jugadores como Melero, aunque al jugador madrileño ya se le suponía su nivel. Quisiera poner el foco en El Bilal, que dio la asistencia a Melero y al que solo le faltó marcar. Detalles de fuerza y técnica adornaron su progresión. A destacar su autopase en la segunda parte, con cambio de ritmo incluido. A modo de comparación, Sadiq con 21 años, la edad actual de El Bilal, deambulaba de club en club por Italia y Holanda. Ojo al dato. Pacheco, por su parte, demostró el porqué un día comentó el mismo Paco González de Tiempo de Juego en COPE, acerca de que el cancerbero extremeño es desde su punto de vista el mejor portero nacional en la actualidad. Por cierto, viendo el encuentro me enteré de que hay fallecidos de primera y de segunda y que los comentaristas del partido y cierta prensa así lo ratificaban. Si un jugador comete una infracción por homenajear a Llaneza debe ser perdonado, pero si otro lo hace por su madre, por ejemplo, sí debe ser sancionado. La tontura en ciertos sectores de este país va in crescendo, como la absurda inquina de Baena contra la provincia que le vio nacer…