Un poco de cordura, por favor

Seguimos estando ante la mejor puntuación lograda por cualquier Almería de la historia en Segunda, alcanzada ya la jornada 30. Además, los 58 puntos cosechados hasta ahora son los mismos que tenía el todopoderoso Espanyol de la pasada campaña en esta misma jornada, ocupando la segunda plaza de ascenso directo, como la UDA en la actualidad. Esta introducción numérica viene a colación por aquello de las críticas, que arrecian cuando una jornada no favorece a los de Rubi y que llegaron a ser crueles en aquellas circunstancias exteriores acaecidas en enero, llegando a frenar la dinámica positiva del momento. Sería de locos si un servidor, ante tales guarismos excelsos e irrefutables, perdiera el norte, pasando a alabar las victorias ciegamente y a despotricar de las derrotas por el simple hecho de haberlas encajado, como si fuera un péndulo. Fue duro comprobar cómo pudo llegar a ir ganando el Zaragoza a la UDA al término de los primeros 45 minutos sin haber tirado a puerta, mientras los rojiblancos desperdiciaron un penalti, les anularon un tanto muy dudoso y dispararon dos veces al poste; fue realmente frustrante. Y más si al siguiente día tu rival por el ascenso se adelanta en el marcador en Tenerife, a balón parado y sin merecerlo, con otra jugada dudosa por fuera de juego que esta vez sí se inclinó a su favor. En Segunda está siendo decisivo marcar primero, tanto, que de haber sucedido lo contrario en La Romareda y en el Heliodoro Rodríguez López (la UDA y el Tenerife merecieron abrir el marcador), quizá ahora se estaría hablando de otra cosa. Lo que tampoco se puede hacer es obviar lo negativo, como ciertos aspectos de inicio y la falta de reacción ante la inmerecida adversidad. En Zaragoza se comprobó algo que el técnico rojiblanco debió de prever. Por mucho que existan voces a favor de contar de inicio con la dupla ofensiva formada por Sadiq y Sousa, incluso por parte del empleado del club que al término del choque llegó a dar por buena la apuesta durante las preguntas a Rubi, resulta complicado creer en esa fórmula una vez cotejado el estado físico del delantero brasileño. Salta a la vista que en estos momentos Sousa está para rematar al rival en las segundas partes, pero no de inicio. Su movilidad está siendo reducida y su rendimiento crece al amparo del cansancio de los oponentes. Ahí Sousa es letal, porque conserva su extraordinario sentido del fútbol, de superior categoría. Otros aspectos negativos, como la escasa planificación mostrada a la hora de defender y de atacar a balón parado en las áreas, la ansiedad en el juego en forma de precipitación para afrontar un contratiempo inicial como el de Zaragoza o el desperdicio del talento de Pozo incrustado en el lateral, deberían de ser solventados más pronto que tarde. Eso sí, la calma no hay que perderla por una derrota, porque como indiqué al principio, la situación actual sigue siendo privilegiada y hay mimbres para el cesto, excepto en la retaguardia. Dos centrales deben llegar en los próximos días porque sin ellos, ni Sadiq ni el mejor Messi que se reencarnara de rojiblanco podrían ser suficientes para lograr el objetivo marcado a sangre y fuego por Turki y su directiva, el ascenso directo. La otra vía, el play-off, sería como jugar a la lotería.