La magia del Mundial de fútbol aparece hasta en los momentos menos esperados. No solo de finales y campeones vive el aficionado. Una mañana de noviembre, en la que la agenda laboral impedía a muchos poder disfrutar del seguimiento de la Copa del Mundo, iniciaba con un Argentina - Arabia Saudí. Una de las grandes favoritas del Mundial, que llevaba una racha de 36 partidos sin perder, ante un combinado asiático cuya base juega en la liga nacional y que solo había vencido tres partidos en sus distintas participaciones en el torneo. Un David contra Goliat en territorio catarí. La desigualdad del encuentro dejaba titulares en la previa sobre Leo Messi, Lautaro Martínez y un partido que se había vencido antes de empezar. Es cierto que Argentina vencía en los primeros minutos. También que pudo irse al descanso con un amplio margen, si no fuera por la anulación de tres dianas. Pero nada más veraz que, en tan solo cuatro minutos, los saudíes le dieron la vuelta a la contienda con dos tantos que ya están en los libros de historia de este campeonato. No hubo ningún tipo de reacción ni respuesta de una Albiceleste maniatada por el nerviosismo y la inquietud provocada por una derrota que se iba acercando. Los minutos pasaban y el batacazo era cada vez más real. El árbitro se echó el silbato a la boca y el triunfo de 'Los Hijos del desierto' confirmaba el primer sorpresón de esta vigésimosegunda edición mundialista. Los sudamericanos mordieron el polvo y doblaron la rodilla ante los de Hervé Renard, genio táctico que anuló a los pupilos de Scaloni. Una animalada de KO técnico. Otra decepcionante fecha para los críticos con las selecciones menos conocidas. Historia de la fase final de la Copa del Mundo. Otra campanada a la altura de la victoria de Estados Unidos a Inglaterra en 1950, la de Corea del Norte a Italia en 1966 o la de Senegal a Francia en 2002. Bendito Mundial. Benditas sorpresas. Bendito fútbol.