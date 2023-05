El sentir generalizado de la afición rojiblanca es de mediana satisfacción por no recibir la UDA de Rubi una goleada de escándalo en el Bernabéu. Sin embargo, un simple resultado no debe cegarnos a la hora de evaluar a un conjunto que sigue mostrando unas preocupantes carencias defensivas de cara a salvar la categoría. En diciembre de 2009 también perdió la UDA por cuatro goles a dos en el Bernabéu, pero de una forma muy diferente. Aquel día hubo opciones reales de puntuar, incluso de vencer, ya que en la segunda mitad se ganaba por un tanto a dos y casi se logra el tercero antes de que remontara el Madrid de la mano de Cristiano Ronaldo. En esta ocasión se volvieron a exhibir los males del equipo de Rubi, centrados en un horrendo sistema defensivo no solo de la zaga, sino de todo el conjunto. El mismo sistema que en Getafe le hizo sufrir a este equipo al encajar un tanto evitable, pese a que su rival estaba noqueado y con un jugador menos. Comentó Rubi a la finalización del choque del Bernabéu que solo en el segundo gol del Real Madrid no se fijaron bien las marcas, cuando en realidad fue el tanto que mejor se defendió, pues en el resto de goles madridistas la falta de contundencia y la mala colocación de los jugadores de Rubi facilitaron la consecución de dichos tantos. O si no repasen el resumen del partido y observen la pasividad y la falta de agresividad defensiva de los unionistas. A destacar de forma muy negativa la indolencia de Ramazani en toda la jugada del penalti cometido o la desidia general a la hora de defender a Rodrygo en el cuarto gol del Real Madrid. Tanto este último que vino precedido del enésimo robo de balón que realiza el contrario a la salida raseada del esférico por parte de la UDA. De nuevo defendió Rubi al final del partido su manera de construcción ofensiva desde la zaga, despreciando el juego directo por ser aleatorio. No míster, el juego directo no tiene por qué ser una lotería si se ejecuta como se debe; para esta UDA sería mucho más seguro y práctico. Pero no todo van a ser malas noticias, si el conjunto de Rubi es el más goleado después del Elche, al menos puede presumir de ser el más goleador de los conjuntos que lo acompañan en la lucha por no descender. De hecho, en el momento de redactar estas líneas tan solo dos equipos superan a la UDA en goles a favor hasta escalar al quinto clasificado, el Villarreal, un dato realmente esclarecedor, pues la construcción nace de la magia de los jugadores y la destrucción de un sistema defensivo de todo el equipo, entrenado y estructurado a conciencia. Ay, si este equipo fuese más agresivo...También como datos esperanzadores del encuentro del Bernabéu cuentan la ausencia de tarjetas que acarrean sanción y percances en forma de lesión por parte de los jugadores más importantes, que además pudieron descansar durante gran parte del choque, así como el escaso margen de goles en la derrota, pues el gol average ante el Cádiz se dilucidará por la diferencia general de goles. Todo queda pendiente del choque ante quizá el mejor Elche de la temporada. ¿Se dejará la portería a cero? Ojalá...