'Bertines'

Las charlas de Bertín Osborne se dejaron sus virtudes cuando el programa pasó a Telecinco. Ahora no deja de ser un espacio que ronda el publirreportaje (como sucedió este viernes) y cae en la costumbre. Sin ganas de sorprender a nadie. En la tuya o en la mía perdió todo atisbo de espontaneidad con las tres entrevistas a la carta a los sendos líderes de la derecha. De Pablo Iglesias, en off, se acordaba el jerezano lamentando que no hubiera ido. Por el retrato tan favorecedor que hacen en este espacio el líder de Podemos debería lamentarse por su ausencia. Pedro Sánchez gana más votos cuanto más silencio fabrica, justo lo que le venía sucediendo a Vox meses atrás.

Sobre la falta de frescura valga este simple detalle: Pablo Casado no llegó ni a quitarse la chaqueta. Albert Rivera, informal de azul, estaba como si fuera a hablar con Jordi Évole; y Abascal, de blanco, parecía recién bajado del caballo. Tres líderes que son tres señores de las periferias. Tres macedonios alejandrinos que con Bertín recolectaron simpatizantes. El palentino, el del PP, agregó al almuerzo un sincero chuletón; el vasco españolísimo de Vox, pimientos de enseña nacional con quinoa andina; y el barcelonés antiseparatista, empanada hecha con sus manitas. Vaya empanada.

Bertín cruzó los brazos unas cuantas veces, alejándose cuando le cuestionaba al de Ciudadanos su falta de claridad y su actitud hacia Vox. Rivera despejó a córner a Malú. En Mi casa es la tuya, vino, jamón y sol (sólo faltaban las mujeres), todo estaba planeado para bertinear y agradar. Cada uno, con anécdotas sanas, vino a reclamarse, justificarse y justificar su espíritu beligerante desde el sufrimiento respectivo: uno por las amenazas de ETA (qué foto la de los caballos con pintadas), otro por los secesionistas con el negocio familiar y el otro al vivir de cerca el 11-M tras los relatos de un abuelo represaliado por el franquismo. El programa se hizo largo pese a las conversaciones entrelazadas. Valgan los datos: en 2015 Pedro Sánchez reunió a 3,7 millones; Rajoy, 4,3 millones. Este viernes... 2,3 millones.