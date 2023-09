Besos que matan

Desde el beso de Judas a Jesús, nunca un beso ha dado tanto de si, como el de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, que ha puesto a la sociedad en blanco sobre negro. El beso de la realidad, como debería titularse, divide las aguas de este mar Rojo versión 2.0, donde las posiciones están muy claras, aunque como siempre, existe esa corriente de indecisos, que aplauden según lo turbio que baja el caudal. Al tarugo de Rubiales lo pillaron como a Capone, por el fleco, por lo que dejó suelto y no por lo mollar. El ex del Levante después del triunfo, se vino arriba, ofreció sus partes al mundo entero, como un barrabrava ante la hinchada contraria. Tan alto levitó, que cogió de la cabeza a la 10 de la selección femenina y le plantó un pico, de esos que hacen daño. Porque la euforia del momento no le permitió darse cuenta de las consecuencias, del mundo en el que vive, ni del contexto en el que se desarrolló la justa deportiva. Rubiales fue tanto al ataque que quedó fuera de juego dos veces en la misma jugada. No conforme con eso, reclamó el gol como legítimo, cuando ni la protagonista ni el VAR, le han dado la razón. Contrariamente a su etapa como jugador de fútbol, el máximo representante de la RFEF optó por ir al frente, pensando tal vez, que no hay mejor defensa que un buen ataque. Convocó una asamblea, que no una consulta y cantó falta envido ante la estupefacción de los televidentes y la complacencia de los asistentes. Vítores y aplausos que duraron hasta que salieron de la burbuja y vieron como caían los misiles que amenazaban con no dejar a nadie con vida, ni con Vilda. El tsunami de opiniones y juicios no se hizo esperar e hicieron reflexionar a los aplaudidores. Como el chiste del que decía que iba caminando y vio cómo entre tres le pegaban una paliza a uno y cuando le preguntaron qué hizo, dijo que entre los cuatro casi lo mataron. Rubiales, más solo que la una, tiró de familia y sumó más gente al sainete. A estas alturas, si no fuera por la FIFA, Rubiales seguiría en el cargo, porque el gobierno sobreactuó de cara a su parroquia y se pasó de frenada. La culpa es de Rubiales; con dimitir, hubiese alcanzado.