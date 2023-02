El Betis sale perdiendo

Mucho me temo que las bajas, por sanción, que van a presentar el sábado Almería y Betis en el Estadio Mediterráneo van a afectar mucho más si cabe al equipo de Pellegrini que al de Rubi. Bien es cierto que la ausencia de Robertone se antoja difícil de suplir, ya que en la plantilla no hay ningún jugador con un perfil similar al centrocampista argentino, catalizador del juego ofensivo del equipo y ejecutor prácticamente de toda la estrategia trabajada por el Almería de Rubi. Pero esa ausencia estoy completamente convencido que va a ser sustituida por un público y una grada que van a estar empujando a los suyos hacia la portería contraria. El Almería se siente seguro en casa -y esperemos que siga así por mucho tiempo- y a ello se va a agarrar el equipo de Rubi ante un Real Betis que sí que puede acusar mucho más las bajas: Luiz Felipe, Nabir Fekir y William Carvalho son jugadores muy importantes y de peso en el equipo de Heliópolis y si a todo esto unimos que el Betis no carbura (parece haber acusado muchísimo el palo que se llevó al quedar eliminado en la Supercopa ante el Barcelona) no levanta cabeza y no termina de engancharse de nuevo a la competición. Le está costando al equipo de Pellegrini y creo que es una muy buena oportunidad para los rojiblancos de volver a reencontrarse con la victoria y brindarnos un buen partido como el que nos regaló ante el Espanyol, que venía lanzado al Mediterráneo y fue un juguete roto en manos de un Almería desmelenado y seguro de lo que hace cuando juega ante su público. De ahí que a día de hoy sigo pensando que, aunque el Betis no va a regalar nada porque no está para regalar nada, el Almería, a pesar de las bajas por sanción de Lucas y de Leo, tiene todas las papeletas para sacar el partido adelante. ¿Se puede empujar más que con el apoyo de casi quince mil gargantas que el sábado estarán en las gradas del Estadio?