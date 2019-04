Entre los más goleadores de Segunda

El milagro de la liga regular, ese algodón que nunca engaña. Tantas jornadas compitiendo, que las sensaciones no dejan de ser simples percepciones al amparo de unos guarismos que reflejan lo real, a diferencia de una competición resuelta en varias eliminatorias. Se comenta cada semana que a este equipo le falta gol; pues menos mal, porque la UDA es el séptimo conjunto de la competición, u octavo según la jornada de hoy, que más tantos ha logrado hasta la fecha. Igual dicha percepción nos nubla la vista y se sueña con disponer de tres jugadores tan resolutivos como Messi o Cristiano en la delantera. En numerosas ocasiones han partido desde estas líneas debates en torno a la falta de gol o no, que en realidad hablan por sí solos. La zaga del Nástic desde luego facilitó la labor, porque es harto complicado rematar tan sencillo como lo hizo Álvaro Giménez, incluso con contrarios echándole el aliento. Por eso están donde están los catalanes. Lo comentó Fran Fernández, ni siquiera hizo falta jugar bien en la primera mitad, pues el Nástic casi lo hizo mejor. Pero claro, del peor equipo visitante de la categoría, con solo cuatro tantos a domicilio (menos que el fantasma del Reus), poco o nada se podía esperar. La próxima visita al estadio de un necesitado Tenerife se convertirá en una verdadera piedra de toque, al igual que lo fueron los anteriores envites. En realidad si uno analiza la plantilla del Nástic, hombre por hombre, e historial por historial, en poco se diferencia con el plantel de FF, pero la clave de esta campaña viene marcada por la excelente preparación táctica y física que ha convertido a jugadores del montón en aspirantes a competir en la máxima categoría. ¿Por la vía del Almería? Sinceramente lo veo complicado. El objetivo de la permanencia se ha conseguido antes de Semana Santa (ni los más viejos del lugar lo recordamos), pero el salto que se necesita para entrar en las eliminatorias de ascenso pasa por lograr algo similar a lo de ayer, eso sí, frente a equipos más armados, defensas que muerden, zagas que molestan y equipos que se la juegan. Se fallarán ocasiones, los contrarios también la mandarán a las nubes o se toparán con la figura de René, todo dentro de una dinámica más acorde a esta categoría tan igualada. Ilusión sí, realidad también. Los rojiblancos continuarán siendo décimos (el Oviedo "juega" frente al Reus) y el Sporting lo tendrá que hacer en unas jornadas; y dependiendo de lo que hoy logren Mallorca y Cádiz se podría llegar a estar a siete puntos del objetivo soñado, si el Málaga acaba la jornada en sexto lugar. Demasiadas complicaciones, pero este conjunto de un Fran Fernández que en la semana entrante va a deshojar la margarita de su renovación (tengo el pálpito de que no continuará), es mucho conjunto. El Valladolid, que ascendió en las eliminatorias, tenía dos puntos más en la misma jornada de la pasada campaña. Posible es, pero no se dispondrán de las mismas oportunidades que brindó un débil, por ser cortés, Nástic.