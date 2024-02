El harakiri de Garitano

Era la última oportunidad en una jornada en la que habían sido derrotados Celta y Cádiz. De haber vencido en Granada, la moribunda UDA se habría mantenido con vida al recortar de una tacada tres puntos con respecto a los puestos de salvación, a la espera de la siguiente jornada en la que se enfrentan de forma directa Cádiz y Celta, pero en esta campaña no se le ha permitido a la afición rojiblanca (lo mejor de esta campaña) ni un resquicio de esperanza, ni una sola semana para poder vislumbrar el milagro, aunque sea de muy lejos. Hay un dato que llama la atención, y es en la cantidad de encuentros en los que la UDA se ha puesto por delante en esta temporada y finalmente no ha logrado vencer. Sin ir más lejos, ante el Granada por partida doble. En el Power Horse fue por unas cosas y en Los Cármenes por otras, como la mala gestión de Garitano en los cambios durante la segunda mitad. Prescindir de Arribas durante el último tercio de encuentro, un chico joven, sin problema físico aparente, justo antes de que el partido se volviera loco con las transiciones de las que dispuso la UDA en el tramo final, fue como hacerse el harakiri. Arribas era el jugador idóneo para ese escenario de encuentro loco, dada su excelente visión de juego. Me hubiese apostado lo que sea a que en una de esas transiciones Arribas hubiera hecho mucho daño al rival. ¿Y qué decir de la ausencia de Luka en esa segunda mitad? ¿Para qué vino el habilidoso jugador argentino? ¿Alguien se imagina a ambos, Arribas y Luka, en dicha tesitura? Mucho me temo que la victoria al fin habría caído del lado del colista. Pero no, los dos jugadores se tuvieron que conformar con visionar esos minutos decisivos desde el banquillo (menuda ignominia futbolística) y ver a Pozo y a Marezi hacer el ridículo ante un Granada que durante todo el choque estuvo perdido gracias al buen hacer de la UDA durante la primera mitad y a la ansiedad del propio Granada conforme se acercaba el final, por la presión de vencer en su estadio al peor equipo de la categoría. Marezi ha sido el punta de lanza en los momentos decisivos ante el Athletic y Granada, que pudo dar la victoria en ambos choques, demostrando que no es jugador ni de Segunda y dejando en evidencia a su valedor principal, Garitano, que apostó erróneamente por el delantero serbio. Cualquier otro compañero en punta, incluso Lozano cansado, habría hecho mejor papel. Demasiadas facilidades por parte del banquillo almeriense en un partido crucial, debido a la baja puntuación que se adivina en esta temporada para lograr la salvación. De hecho, en la jornada 25 de la anterior temporada el Getafe, con 26 puntos, ocupaba puestos de descenso. En el presente curso, un conjunto con esos mismos 26 puntos se encontraría cómodo, casi en mitad de la tabla clasificatoria, como el Alavés que en el momento de redactar estas líneas acumula 27 puntos. Aun con todos los errores expuestos, gracias a la recuperación de varios jugadores como Pubill (vaya jugador), la incorporación de otros (Lozano, Langa o Radovanovic) y la mejor disposición táctica y física del equipo (un jugador como Édgar lo nota), se compite y se va sumando, pero ya con una rémora de diez a quince puntos casi imposible de recuperar. No se me va de la mente, Arribas y Luka en el banquillo mientras la UDA disfrutaba de una transición clara tras otra...Así, ni realidad ni milagro.