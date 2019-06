Bienvenido

Ya hay nuevo entrenador en la Unión Deportiva Almería. Miguel Ángel Corona desojó la margarita y Óscar Fernández se sentará en el banquillo rojiblanco. Obviamente el técnico elegido reúne los requisitos que tanto estaban buscando desde la secretaría técnica: entrenador con ganas de seguir creciendo y revalorizarse, gran capacidad para adaptarse a los jugadores que disponga y por supuesto viniendo de una cantera, no tiene miedo en darle la alternativa sobre el verde a los chicos jóvenes que lo merezcan. El perfil encaja a la perfección con la idea del club almeriense y por ello el matrimonio Óscar Fernández-Unión Deportiva Almería es ya un hecho.

Al Óscar Fernández entrenador lo conozco a la perfección. Ha sido en los últimos años uno de los entrenadores más de moda en la Comunidad de Madrid y su salto a un equipo profesional no es ninguna sorpresa. Hace un tiempo asistí a una conferencia donde el míster explicaba su metodología y como implantaba su idea de juego en el filial rojiblanco (Atlético de Madrid B) sin descuidar las exigencias del primer equipo. Óscar no tiene un sistema de juego inamovible, todo lo contrario, en sus años en la cantera rojiblanca le hemos visto adaptar su 1-4-2-3-1 al 1-4-4-2 según lo requiera el momento de partido. Sin ser un enamorado del juego de posición y del fútbol elaborado no descuida esta faceta. Pero en lo que más destaca el fútbol del valenciano Óscar Fernández y por eso se adaptó muy bien a la filosofía de su anterior club es en las transiciones.

En el Estadio Mediterráneo podremos ver a un equipo ordenado, con dos o tres automatismos claros para llevar el balón a portería contrario y sobretodo una idea clara de verticalidad cuando se robe el esférico. Entrenador meticuloso, tiene en su sonrisa y su mano izquierda otro concepto ganador para ganarse la confianza de los futbolistas de su vestuario. Sin duda la oportunidad le llega en un gran momento.

Habrá que estar atento a si Óscar Fernández es capaz de "pescar" algún futbolista de la cantera atlética en forma de cesión. Aunque pueda parecer que son futbolistas jóvenes, que lo son, capacidad tienen de sobra para poder jugar con regularidad en una categoría como la Segunda División del fútbol español.

Se me ocurren varios jugadores que puedan encajar en la plantilla rojiblanca pero seguro que las dos joyas que serían el sueño del nuevo míster de la UDA será muy difícil que salgan a curtirse fuera de la capital de España. Víctor Mollejo y Sergio Camello son dos futbolistas diferenciales, el problema es que el entrenador argentino Diego Simeone es del mismo pensamiento y no los dejaran escapar.