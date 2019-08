Bienvenidos al baile

Alguién en esta sala podría decirme sin titubear que jugadores componen la primera plantilla de la UD Almería? Seguramente que el noventa por ciento de lectores de esta columna fallarían y ese diez por ciento restante les duraría poco la composición porque en las últimas horas está variando sin cesar. Hasta que el próximo lunes no se agote el plazo para inscribir jugadores será difícil completar la ecuación. Sin lugar a dudas está siendo un sprint final de verano muy movido para la dirección deportiva, hay jugadores que llegaron hace apenas un mes a la entidad rojiblanca y ya se les ha enseñado la puerta de salida. Otros que no conocen el idioma, ni la competición, mucho menos a sus compañeros. Todo eso es un hándicap con el que tiene que contar Pedro Enmanuel. Se necesitará un tiempo para que todos se acoplen, vayan adaptándose y cogiéndole el pulso a la categoría. La única certeza es que ganando partidos y con futbolistas de calidad todo este proceso es mucho más fácil.

Ante tanto movimiento llega el Huesca. Un rival que después de su descenso ha contratado a Michel como entrenador y buscará la difícil tarea de volver cuanto antes a la elite. De momento las dos victorias le colocan en la parte alta de la tabla y con futbolistas destacados en la categoría de plata. A expensas de cerrar su plantilla, el juego de posición que propone el extrenador del Rayo es innegociable. Tres centrocampistas de calidad y dos extremos muy abiertos, unidos a tomar ciertos riesgos en la salida de balón. El joven Álvaro Fernández llegado desde la AS Monaco es el encargado de proteger la portería. La línea defensiva es su mayor prioridad a la hora de reforzarse, un central de garantías llegaría para completar una defensa experimentada con jugadores como Luisinho, Pulido o Pedro López. Por delante de ellos mueve la manija el zurdo Pedro Mosquera. Futbolista de contrastada calidad que se basta para darle criterio al equipo oscense, a su lado Mikel Rico más centrado en la contención pero no exento de juego. Valderrama y el exrojiblanco Juan Carlos Real se disputan un puesto en la mediapunta. Por fuera Raba y Ferreiro son dos auténticos puñales. La única duda es la del delantero Escriche que en caso de no poder jugar dejaría su puesto al también joven Cristo.