Mucho Big Data y flojitos de Reglamento

No es cierto que esté todo inventado en el fútbol. Esa mentira no es verdad. Resulta una frase hecha, tópica y típica, una de tantas. Sendas acciones, transcendentes, en los dos últimos partidos de la UDA lo han evidenciado. El colegiado cobró falta de un jugador del Girona que marcó en el último minuto, y hubiera supuesto el 3-3, sin que el portero almeriense tuviera cogido el balón. El Reglamento ha cambiado y entiende que sólo es necesario que el portero ponga la mano encima para que la acción sea considerada como posesión del balón, como hizo Fernando Martínez con buen criterio. El segundo motivo de polémica tuvo lugar en el partido contra el Villarreal, con el gol de Álex Baena y su celebración. El roquetero se levantó la camiseta en el éxtasis y dejó ver un mensaje de recuerdo a uno de los padres del club, José Manuel Llaneza, fallecido recientemente. El colegiado, aplicando el Reglamento que regula estas jugadas desde 2004, le amonestó y decidió su expulsión por segunda amarilla. Los afectados pusieron el grito en el cielo sin argumentos y protestaron sin fundamento, e indujeron al error a sus aficionados. Entendieron que el trencilla careció de criterio en el gol anulado al cuadro catalán y de sensibilidad en la del jugador del submarino amarillo. La normativa en estos dos lances, si acaso, debiera de ser revisada, como ocurrió con lo de tocar el balón antes de salir del área, que beneficiaba al infractor. Es curioso que el Reglamento, la Carta Magna del fútbol, sea un total desconocido para futbolistas y cuadro técnicos. En un deporte tan profesionalizado con aplicaciones de todo tipo, no deja de sorprender que sus actores desconozcan el manual de instrucciones para jugar. El Reglamento hay que saberlo y no creer que se conoce.