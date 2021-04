El Bilderberg del fútbol

No me pude reír más al ver hace un par de días la noticia que decía que la UEFA estudiaba expulsar a Real Madrid, Chelsea y Manchester City de esta Champions League tras anunciarse lo de la creación de la Superliga. Vaya por delante que creo que la corrupta institución del fútbol europeo está en su derecho de hacerlo, pero dudo mucho que le convenga dado el poder que tienen los equipos anteriormente citados, que además recibirían el apoyo del resto de clubes que formarán parte de esa nueva competición creada por ricos para los ricos y para un todavía numeroso grupo de pobres que aún no se han dado cuenta del circo en el que se ha convertido el fútbol. Como en cualquier país, en el balompié mandan unos pocos que deciden el devenir de muchos. El deporte rey tiene su propio Club Bilderberg.

Que quienes tienen más dinero son los que ostentan el poder, aunque sea mayormente en la sombra, es una realidad. Así ha sido siempre y eso no va a cambiar. Clubes como Real Madrid, Barça, Atlético, Chelsea, Manchester United, City, Arsenal, Juventus o Milán, que serían fundadores de esta liga elitista que busca generar más espectáculo y mover muchos más millones de los que ya mueven, están por encima de UEFA, FIFA y si me apuran hasta del Papa de Roma. ¿Se imaginan una Champions o sus respectivas competiciones nacionales sin esos equipos? Evidentemente sería impensable, aunque tampoco se acabaría el mundo. No si entendiésemos el fútbol como lo que es en esencia y no como lo vemos desde que empezó a mercantilizarse para ser un escaparate de lujo, mafia variada y negocio sin escrúpulos que ha ido sepultando muchos buenos valores en las últimas décadas. Qué pena que en el balompié ya no mande la pelota y sea el juguete de ricachones, como bien estamos viendo por Almería...