En pleno mes de agosto y con la fresca, los clubes empiezan a competir y los mecánicos del fútbol intentan la rápida puesta a punto de los motores. En Europa las plantillas a medio confeccionar se preparan para comenzar la temporada. La realidad de hoy nos dice que los traspasos y fichajes pre-pandémicos ya no existen y solo los jeques se permiten ciertas licencias. Digamos que tampoco aparecen futbolistas diferentes por los que perder la caja y la cabeza. Los dineros llegan de Arabia y de Qatar y si siguen fichando, la liga árabe ya podría transmitirse por televisión para entretención planetaria. Billetera mata prestigio. Todavía no me entero bien de este rollo del fair play financiero, donde unos gastan lo que quieren, dibujan ingresos ficticios y aquí no ha pasado nada, mientras otros hacen lo que pueden y ni siquiera protestan. Lo de las inscripciones de jugadores a horas de comenzar la liga, tampoco lo entiendo. Es un disparate, un despropósito algo menos absurdo que el de poder fichar jugadores hasta el 31 de agosto, donde el tipo puede disputar un partido en contra de un equipo y dentro de 15 días defender los colores contrarios. En épocas de vacas flacas, algunos clubes de los llamados estado, tiran con pólvora de rey (nunca mejor dicho). Tanto petrodólar ha arrojado el PSG a la basura que ha entrado en pánico. Se lleva a Luis Enrique para ver si le saca punta a un equipo venido a menos. Dejan irse a Sergio Ramos y a Messi, no saben qué hacer con Neymar y le abren la puerta de salida a Verratti. A Mbappé un día lo mandan al congelador y al otro lo convocan a entrenar con el primer equipo. Tanta ida y vuelta revela la falta de un plan, de una hoja de ruta. El club parisino ha jugado cinco amistosos de pretemporada y ha ganado solo dos. Preocupa tanto que es posible que su jugador franquicia se marche y encima cobrando, para aterrizar en Madrid y cobrar, y cobrar y volver a cobrar, que es en lo que se ha convertido su carrera. El dinero, ese dinero, está matando a la mayoría de las entidades. No solo se vive del prestigio.