La era más ilusionante

Hacía tiempo que no se vivía una calma chicha como la actual en la UDA, y más bajo el mandato de Turki, pues con la compra de la entidad rojiblanca en agosto por parte del mandatario saudí, a dos semanas del inicio de la competición, y con la disputa de los playoff en las dos primeras campañas de la nueva propiedad, pandemia incluida, se llegaban a unir los comienzos con los finales de cada temporada. Ahora está habiendo tiempo de sobra, con un cartel de equipo de Primera de ciertas aspiraciones de futuro, con capacidad económica y con el plus de ser un conjunto atractivo para la revalorización de jugadores. Argumentos todos para apenas errar en la confección de la plantilla, al menos para no pasar apuros de cara a mantener la categoría. En las siguientes temporadas, con la consolidación en Primera, ya se buscarán objetivos más ambiciosos como el propio Mohamed El Assy ha desvelado. Parece que se pretende contar con la mayoría del plantel del ascenso, pero más bien diría que como mucho permanecerá una mayoría simple, amén de la venta de algún jugador importante, si la oferta fuera suculenta. Veremos a ver, porque presumo que en pocos días se anunciarán varias operaciones de entrada y hasta de salida. Los que también se darán a conocer serán los precios de los abonos. Ojalá que no se meta la pata ahí, sobre todo por el peligro de establecer agravios comparativos entre diversos colectivos y viejos abonados. O sea, que la información sobre el club se va a amontonar más pronto que tarde. Como aperitivo ya se anunció el calendario, de relativa importancia, pues todos se tendrán que enfrentar entre sí. ¿En qué puede afectar que el actual campeón y mediático Real Madrid sea el primer rival, además en el Power Horse Stadium? Desde el punto de vista más positivo, en la repercusión mediática al anunciarse en los medios nacionales que el Madrid debutará en Almería; también porque el conjunto merengue no estará deportivamente a tope, pero en lo demás hay incluso más desventajas, dando por hecho que los pocos abonos que se pondrán a la venta iban a volar con o sin visita inmediata del Madrid. Las referidas desventajas se basan en la fecha de la jornada inaugural, en la que más de media España estará de fiesta o de viaje. El puente de la Asunción, retiradas las restricciones por la pandemia, es fecha clave de vacaciones en el calendario anual. Eso restará audiencia televisiva y atención mediática a nivel nacional. Asimismo, si el Madrid no llegará en forma, menos lo hará la UDA al tener que confeccionar un equipo seminuevo, con numerosas incorporaciones, a diferencia del campeón de Europa que mantendrá su columna vertebral. Aun con todo, será bonito presenciar el duelo entre los campeones de Primera y Segunda (se podría celebrar en el futuro una Súpercopa de Campeones de la LFP) en la rentrée del club rojiblanco a la máxima categoría. A buen seguro que Turki preparará en redes su particular ambiente con el consiguiente marketing para Almería. En septiembre de 1980 tuve la oportunidad de disfrutar in situ en el Franco Navarro de otra jornada inaugural en Primera, con el Real Madrid de rival de la extinta AD Almería. ¡Quién me iba a decir que 42 años después la historia se repetiría! En aquel año también se escucharon aires de grandeza para la nueva temporada al amparo de la brillante permanencia del equipo de Maguregui en la anterior campaña del debut en Primera y de la incorporación de, a priori, importantes futbolistas. Arsenio Iglesias, prestigioso entrenador de la época, ocuparía el banquillo. Luego, la temporada fue desastrosa. Por eso hay que ir con pies de plomo, sobre todo al adaptarse a la nueva categoría. Por fortuna, la aptitud y la capacidad de la actual directiva dista mucho de la de aquella Agrupación Deportiva. Comienza la era más ilusionante en Primera que se vislumbra para el fútbol almeriense. Pasen y vean...