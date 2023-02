El mar o todo lo que tenga que ver con él viene bien para la poesía. En la poesía vive unas veces turbulento y otras plácidamente, acomodado en los dos casos a la mirada siempre atenta del poeta. El poeta se sumerge en sus aguas para conocer y conocerse mejor, para sentir sus silencios, y vivir. El mar en sus aromas y sonidos siempre regresa a la poesía. Como regresa el alba en su esplendor primero o las olas que van y vienen, monótonas, una vez y otra, y chocan, contra las rocas o acarician la arena en su orilla. El poeta contempla. Su mirada es honda y serena. Bucea entre corales y peces. En sus ojos la luz azulada del origen, de la vida.

En este sentido, la poeta Isabel Alamar (Valencia, 1970) nos propone adentrarnos en Biografía de las olas, su último poemario. Con anterioridad la poeta valenciana ha publicado los libros Cantos al camino y A la intemperie de tu boca, ambos editados por Playa de Ákaba en 2017 y 2018, respectivamente. Biografía de olas viene a centrar la mirada de Alamar (apellido tan apropiado para el tema que nos ocupa) en la Naturaleza y sus cuatro elementos (tierra, agua, fuego y aire), y construir así un universo poético en el cual y a través del poema breve (haiku) nos invita a conocer su singular mundo pleno de imágenes, con un lenguaje sencillo y vivo.

Dice la prologuista Mila Villanueva: «Como en la poesía tradicional japonesa o china, los versos de Isabel son fotografías de un instante, destellos en un firmamento de vocablos. La sencillez, en todos los ámbitos, es siempre lo más difícil de alcanzar, la poesía sencilla suele ser la más lograda porque con pocos ornamentos nos hacer llegar a la iluminatio que encierra». Y ciertamente, la poeta alcanza su propósito con este poemario, que no es sino un viaje, su particular viaje al centro mismo de la palabra, de su máxima expresión lírica. Ya desde el inicio Isabel Alamar nos habla de sí misma: «Mi biografía se escribe / prácticamente sola: / unas cuantas piedras por aquí y por allá, / algunas conchas rotas / y un manojo de arena intempestiva / que a veces me emborrono los ojos / y entonces no puedo ver / ni a nada ni a nadie / ni tan siquiera pensar».

En la misteriosa soledad del mar y sus olas, que ahora son de tierra, vive y se desvive, siente y sueña. En la segunda parte (Olas de agua), el agua es la fuente donde halla el poema, la escritura en sí misma, las palabras: «Agua de palabras, / huellas, fluidos / que son voces…». El fuego ahora (Olas de fuego) como símbolo único e imperecedero del amor, ese ardiente deseo de la entrega absoluta, de abismarse en sus azules llamas: «No esperes más, nos esperan / el agua, la tierra, el aire / y, sobre todo, el fuego. // Ven conmigo, amor, ven. / Amor, conmigo ven».

Y, por último, el espacio, el aire (Olas de aire) como señal inequívoca de libertad, del vuelo infinito hacia la luz más intensa de los días: «Al amanecer / la luz en la maceta / toca la flor». Las olas, en su mágica sonoridad, en los silencios poéticos de Isabel Alamar.