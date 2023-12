No es que Almería destaque por tener unas navidades bajo un manto de nieve, pero estas navidades son blancas en clave rojiblanco porque en blanco, o en cero, tenemos el casillero de victorias desde que comenzara el campeonato en agosto, con tan solo 5 tristes empates en 18 partidos que nos han valido los 5 míseros puntos que tenemos en la clasificación, a 3 del Granada, a 8 del Celta y a 10 del Cádiz, que con 15 marca la permanencia. Unas navidades que nada tienen que ver con las de la temporada pasada o con la de la anterior. Una situación que sin duda nadie esperaba, ni siquiera los más agoreros, ni los más envidiosos que siempre nos desean lo peor. Hemos superado sus deseos con creces y hemos tirado la temporada por mucho que las matemáticas aún nos den algo de esperanza y por más que se empeñe Garitano, cuyo discurso tiene sentido porque, si no creyera, no tendría trabajo. Así las cosas, se abre el mercado invernal en una semana y está por ver como arreglamos esto. Porque desde el club insisten que el milagro es posible. Difícil, pero no imposible. Se habla de al menos 6 salidas y 4 llegadas. Pocas en ambos casos. Y encima con la Copa de África perdemos otros 4 jugadores en enero. La planificación, una vez más, se confirma como el principal motivo por el que estamos como estamos. El partido en Montjuic no dejó buenas sensaciones. Si estuvimos cerca de dar la sorpresa fue porque enfrente tuvimos al peor, o definitivamente uno de los peores, Barcelona que recuerdo. De hecho, perdimos una oportunidad de oro de ganar y cualquier otro equipo de la liga, incluso el Granada o el Celta, habrían hecho mucho más daño. Y eso que ese Barcelona, con sus defectos, acumuló ocasiones escandalosas ante la pasividad de la defensa almeriense y que solo un inspirado Luis Maximiano, que ofreció su mejor versión, evitó una goleada abultada. Por tanto, no veo los brotes verdes por ningun lado y la mejoría de la que habla Garitano es insuficiente y no sirve de nada cuando estás virtualmente descendido.