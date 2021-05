El legado de José Gomes

Se ha demostrado a las claras el porqué de la destitución de Gomes. El entrenador luso ha dejado a su exequipo en una situación preocupante. A la consabida endeblez defensiva se le añade un estado físico bajo mínimos, que a la postre ha debilitado la virtud más poderosa de este conjunto, el control del esférico y el juego ofensivo. Todo ello ha terminado provocando que la mentalidad competitiva del jugador haya mermado y que la confianza se esté diluyendo. Hasta este punto ha llegado un equipo que sigue haciendo mal lo que nunca supo ejecutar con firmeza, defender, y que parece haber perdido gran parte de sus virtudes. Aun así numerosos seguidores vieron con malos ojos la destitución de Gomes y la forma de proceder de la directiva rojiblanca. Yo les aconsejaría a todos estos aficionados que vayan raudos a apuntarse a una ONG, meritorias organizaciones, pero que no casan con la idea de un club de fútbol profesional. Por fortuna, vivimos en una sociedad capitalista donde los méritos y los objetivos suelen pesar (si no hay enchufe de por medio) a la hora de exigir responsabilidades por un contrato firmado. Llegados a este punto, se hizo lo correcto con Gomes, y a las pruebas me remito. Ahora le toca a Rubi deshacer este entuerto a base de trabajo y sobre todo de acierto. Trabajo a la hora de recuperar mentalmente a sus jugadores y de alcanzar un estado físico óptimo que permita plasmar sobre el terreno de juego lo que se pretende, y de acierto en el momento de colocar a sus piezas en su sitio, así como de aplicar un sistema que dé más solidez defensiva desde el primer delantero al último defensa. Sin un buen estado físico y mental no se puede reproducir con éxito idea futbolística alguna por muy brillante que sea. Ante el Oviedo más de lo mismo, amén de los fallos individuales; o sea, desajustes defensivos y un conjunto deslavazado que no es capaz de vencer habiendo logrado dos tantos. Eso en Segunda es pecado mortal, lo que lleva a la siguiente reflexión: la valía de esta plantilla que, arrastrando esa gran carencia, está instalada en los puestos nobles de la clasificación. ¿Se imaginan si este equipo, que suele hacer goles con relativa facilidad, fuera sólido en el aspecto defensivo al amparo de una preparación física adecuada? Hubiese vencido en numerosos choques incluso desarrollando un fútbol poco vistoso, y quizá hasta podría estar por encima del Espanyol, pero no, la situación es la que es y el trabajo que tiene por delante Rubi es arduo. Al menos le han dejado al nuevo técnico varias semanas de margen antes del play-off, que no está del todo atado. Aun con todo, la obligada ausencia de Samú se notó sobremanera y no digamos la de Balliu, también en el dique seco. Sin embargo, insistir con Lazo no fue la mejor idea de Rubi y tampoco la de prescindir de inicio de Brian y de Villar, de los mejores que acabaron el duelo en Anduva. Por el contrario, otro error de Gomes se destapó, con el buen rendimiento de su compatriota Carvalho. Tiempo hay, pero como dijo en su momento Cayuela, que cogió a un Almería CF moribundo, hay que realizar un trabajo artesanal, que al final efectuó. El mismo que ahora le toca a Rubi, si de nuevo pretende entrenar en Primera, como manifestó en su presentación.