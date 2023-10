Almería, 26 de octubre de 2023. Estimado Piñeiro, me niego a asumir que jugadores con caché internacional como Montes, Lopy o Baba u otros que el curso pasado disputaron competiciones europeas como Édgar hayan ofrecido ni un 50% de su rendimiento real. La única explicación posible es el ‘bloqueo mental’ que apunta Embarba, una situación que suele repetirse en todos los equipos que se ven inmersos en prolongadas crisis de juego y resultados. Me parece de perogrullo que la mayoría de jugadores tienen más nivel del mostrado hasta la fecha. A eso y al hecho de que la salvación sigue a 5 puntos pese al tétrico arranque liguero, así como al precedente de la machada conseguida hace una década por Francisco en idénticas circunstancias me aferro para ver un atisbo de esperanza. Luego veo la falta generalizada de carácter y personalidad del vestuario y me vengo abajo. Tengo la sensación de que el choque ante Las Palmas puede dictar sentencia para bien o para mal.