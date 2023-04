Quizá ha sido la victoria más importante en lo que llevamos de temporada. Partido de siete puntos donde se ganaron cuatro (tres, más el gol average particular) y vuelta a los puestos de salvación de cara a afrontar los diez últimos choques. Una buena carta de presentación, sobre todo si tenemos en cuenta los guarismos en el Power Horse Stadium. Son cifras que, de momento, otorgan un hipotético puesto europeo si solo se computaran los encuentros como local.

¿Que no se puede alcanzar la salvación sin vencer como visitantes? Claro que se puede lograr, como prácticamente hizo la AD Almería en su primera temporada en la máxima categoría, se trata de sumar donde sea. El trabajo y esfuerzo del conjunto de Rubi frente el Valencia fue encomiable, ante un rival que no disfruta de lo de esta UDA, de la estabilidad social pese a haber estado el conjunto rojiblanco en una situación límite deportivamente hablando hasta hace pocas semanas.

El compromiso y la unidad que muestra el plantel, junto a los chispazos de ciertos jugadores como Luis Suárez, Melero o Babic a balón parado, está contribuyendo a estabilizar el entorno de una entidad que necesita esta salvación como primera piedra de su ansiado proyecto. Todo lo expuesto hasta el momento se traduce en 30 puntos en la clasificación, a escasos diez de la permanencia.

Sin embargo no conviene cerrar los ojos y pensar que se está exprimiendo la naranja por completo, pues pese a la alegría y al espaldarazo que supone la victoria y la consecución del gol average ante un rival tan directo como el Valencia, la recta final del campeonato es la trascendente, como siempre decía el malogrado Luis Aragonés. Y durante esos últimos choques habría que ajustar y mejorar una serie de conceptos con el objetivo de que la UDA no sea el típico equipo que se atasque durante la referida recta final.

Rubi se empeña en sacar el balón jugado desde atrás cuando se ha comprobado una y otra vez que su empeño le cuesta a su equipo perder infinidad de oportunidades para llegar a la meta contraria. Algunas veces por robo del adversario y otras porque el esférico simplemente se rifa. El juego directo podría ser lo más resolutivo para tratar de no peder tantas oportunidades cuando se dispone de la posesión, sin que ello signifique que se volea al tuntún.

Pero si se insiste en el mismo proceder y se pretende que no ocurra lo de la primera mitad ante el Valencia, el ser completamente dominados, podría haber una solución en la plantilla que ayude en esos menesteres. ¿Ha pensado Rubi en contar con Kaiky por delante de la defensa? El brasileño ha demostrado en varias ocasiones que, además de apuntalar la zaga, tendría la capacidad técnica suficiente como para repartir el juego, tanto a la salida del esférico como cuando se recupera el balón tras ataque del oponente.

Y es que el entrenador es quien debe adaptarse a su plantilla, y no la plantilla a las ideas del entrenador. Eso no quita que Samú completara su mejor partido de la temporada, pero una combinación de técnica y fuerza resultaría interesante para un Almería que, por fortuna, cuando llega al área contraria tiene facilidad para marcar. Y no digamos a balón parado. No quisiera olvidarme de la aportación de dos jugadores reclamados por un servidor durante la presente campaña.

Con continuidad, Centelles y sobre todo Arnau están demostrando el porqué de dicha insistencia del que suscribe. Partido a partido sí, con el sacrificio actual, pero sin dejar de tapar las carencias que otro conjunto más en forma que el Valencia hubiese sacado a relucir, en detrimento de esos puntos que aún se necesitan para alcanzar la soñada permanencia.