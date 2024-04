Londres, 11 de abril de 2024. Estimado Navarro, una vez que se ha empezado a hablar del descenso como una realidad, va a ser habitual preguntar a los futbolistas si se ven en Segunda la temporada próxima o no. La inmensa mayoría preferirá seguir en Primera y, aunque así lo piensen, seguramente dirán, con la boca pequeña, que se quieren quedar. Habrá otros, como ya los ha habido, que den largas o dejen claro que jugar en Segunda no está entre sus planes. Hemos tenido ejemplos en ambos bandos con jugadores como Pubill, Viera, Baptistao o Arribas, que se hace un flaco favor, ya que no ha sido una temporada para sacar pecho o darse aires de grandeza. Según lo veo yo prefiero al jugador honesto, para lo bueno o para lo malo, porque así sabemos a lo que atenernos. En un mundo ideal quienes quieran que continúen la próxima temporada será porque están convencidos y quieren devolvernos a la elite. También porque el club confía plenamente en ellos y no porque no haya sido capaz de colocarlos…