Ul Barcelona-Madrid en el Camp Nou de ayer domingo, a priori suponía que en juego estaban algo más que los tres puntos. Después de once años los equipos se enfrentaban sin las presencias de Messi y Cristiano Ronaldo, pero lo que más morbo mediático producía era la posibilidad que el resultado del partido condicionara la continuidad de Julen Lopetegui al frente del equipo blanco. Un claro triunfo del conjunto local y sin Messi, pondría al técnico vasco contra las cuerdas, después de la controvertida destitución de la selección española de fútbol a horas de comenzar el mundial. Ésa es una cuenta pendiente que resalta en las libretas de un sector del periodismo y de la afición, que esperaban atentos el momento de la venganza, de cobrar la factura por haber entendido que firmar por el Real Madrid y hacerlo público a punto de empezar la copa del mundo desestabilizaría al equipo. Defensores y detractores se llenaron de argumentos, pero en el fútbol la razón la dan los resultados, y en todos los casos los números no han acompañado al técnico vasco. Eso convertía al clásico de este domingo en lo que en el tenis llaman 'match ball', la bola de juego, la última, la que determina la suerte del jugador. En el fútbol, en el deporte, en la vida en general, el estado de ánimo es un grado que puede condicionar las conclusiones. Y eso vimos en este último clásico. Se jugaron varios partidos en uno, todos marcados por los estados de ánimo a rebufo del resultado. Porque el Barcelona ganó, pero pudieron pasar otras cosas. Un palo de Modric, un cabezazo fallido de Benzema pudieron cambiar la historia. La pelota da y quita razones, y el Madrid la perdió. Si no tiene la pelota no le asiste la razón. El abultado 5-1 qu reflejaba el marcaor, quizá fue mucho castigo. El Barça vapuleó al Madrid y le abre la puerta de salida a Lopetegui. La bola de juego, pareció la última.