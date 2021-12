Cada vez que llega fin de año, pasa lo mismo. Los futboleros nos quedamos faltos de partidos que alivien los pesados feriados de las fiestas. Si este año el día no laborable cae en sábado, apaga y vámonos. Claro que hay gente que trabaja los sábados, pero un feriado un día que no se trabaja, es más aburrido que bailar con la hermana. Es una redundancia en el calendario. Es un castigo zodiacal. La mala fortuna en tiempos de mala suerte. Todo es inquietantemente extraño, en un periodo ya de por si para el olvido, con pandemia, contagios y estadios a medias; cuando no vacíos. En casi dos años de emergencia sanitaria lo normal es lo raro. Ahora que parecía que todo volvería a ser como siempre, una nueva cepa nos pone contra las cuerdas y contamina la competición dentro y fuera de la cancha. Covid y fin de año te invitan a tirarte en el sofá para ver alguna película retro de esas que ponen en le primera cadena. Todo es así, menos en Inglaterra -y los países pertenecientes a la Common-wealth- donde la Premier, a full, aunque con tres partido suspendido por la pandemia, disputa el tradicional Boxing Day con una jornada casi al completo. El Día de la Caja, algo así como el día después de los festejos, donde los pobres recibían las sobras de los ricos, congrega al mundo del fútbol y a las familias. El legado del imperio británico que se extiende a Nueva Zelanda, Australia o Canadá, son característicos por sus estadios a reventar. Su origen se remonta al siglo XIX cuando en tiempos de la Reina Victoria se estipuló que si la navidad cae en domingo, un día después, el lunes, las personas que trabajaban sirviendo en las casas acomodadas libraran para estar al lado de sus familias. La servidumbre llevaba a casa cajas con regalos o comida, provenientes de una especie de generosidad del patrón hacia sus empleados. Deportes como el fútbol o las carreras de caballos, reúnen a miles de personas. También se llevan a cabo competiciones absurdas, que forman parte del modo de ser británico.